Invitată la Antena Stars, Vica Blochina a susținut că ea se află în proces, de câțiva ani, cu administrația clădirii în care locuiește. A mai precizat că a cumpărat apartamentul cu datorii, care, din cauza penalizărilor, s-au transformat în sume uriașe.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina.

Își dorește să se mute, dar tot într-un apartament spațios. „Oricum, am mai multe proprietăți. La casă nu vreau să mă mut, e foarte mult de muncă. Tot timpul se strică ceva, taie iarba, am stat la casă, nu-mi place”, a mai adăugat vedeta.

În presă s-a scris că Vica Blochina, fosta iubită a lui Victor Pițurcă, ar fi pierdut apartamentul de lux pe care îl deține într-un complex de apartamente de fițe din Capitală. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza datoriilor pe care ea le-a avut la întreținere, transmite a1.ro.

În plus, locatarii blocului din care face parte și apartamentul ei s-ar fi plâns de faptul că Vica Blochina nu plătește regulat întreținerea, iar suma care s-ar fi acumulat a fost de circa 3.000 de euro, acesta fiind motivul pentru care locuința ei a fost scoasă la licitație.

