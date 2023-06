Pe 22 mai, Vica Blochina s-a operat la un spital privat din București. A suferit o intervenție chirurgicală la stomac, plicatura gastrică, pentru a slăbi. După ce s-a întors de la „Survivor România”, din Republica Dominicană, ea s-a îngrășat 15 kilograme și nu mai putea să le dea jos.

Vica Blochina: „Am mâncat foarte corect ceea ce mi-a spus domnul doctor”

A apelat la ajutorul medicului, iar în prima lună după operație a slăbit 9 kilograme. Nu se oprește aici, vrea să mai dea jos încă 11. „Vă salut de la spital, unde am făcut operația, plicatura gastrică. Vreau să vă spun că astăzi am fix o lună după intervenție. Pe 22 a fost o lună de zile, adică o lună de zile este fix astăzi și bineînțeles că m-am cântărit.

Într-o lună de zile eu am slăbit 9 kilograme. Sunt foarte fericită și acum aștept să mă văd cu doctorul, să îmi povestească ce am voie să mănânc, după o lună de zile. Suntem extrem de mulțumită și foarte fericită. N-am dureri absolut deloc. Am mâncat foarte corect ceea ce mi-a spus domnul doctor și mă simt foarte bine. Dorm bine și cred că de săptămâna viitoare am voie să fac și sport”, a povestit recent pe internet Vica Blochina.

„O să dau kilogramele jos un pic mai încet. Simt după haine că am slăbit, simt pe corp”

După întâlnirea cu medicul, Vica Blochina a spus că foarte mândră de transformarea ei. Acum, după ce în prima săptămână a consumat doar lichide, vedeta mănâncă doar hrană pasată. „Deși eu am avut peste greutatea mea 15 kilograme, deci aș mai avea nevoie să slăbesc încă 6, dar targetul meu este să slăbesc 20, așa că mai am încă vreo 11 kilograme să dau jos într-un an de zile”, a zis ea.

Și a continuat: „Oricum sunt pe drumul cel bun. Am avut emoții când m-am urcat pe cântar deoarece ziceam că sigur nu am slăbit. După haine se vede, dar am zis că sigur nu am slăbit pentru că în momentul în care am început să mănânc mâncare pasată, sigur credeam că nu mai am același efect, însă sunt fericită. O să dau kilogramele jos un pic mai încet. Simt după haine că am slăbit, simt pe corp. Pot acum să îmbrac hainele pe care le aveam acum 3 ani de zile”.

Ce este plicatura gastrică

Plicatura gastrică este cel mai modern tip de intervenție chirurgicală bariatrică sau metabolică. Aceasta reprezintă un procedeu restrictiv, prin care se micşorează stomacul chirurgical, prin efectuarea unor pliuri în peretele gastric, urmate de sutura pliurilor, cu fire chirurgicale neresorbabile. Nu se folosesc implanturi sau agrafe metalice, iar pentru că procedura nu presupune rezecții gastrice, riscul complicațiilor este aproape inexistent.

Cu ajutorul procedurii de plicatura gastrică, pacienții pot pierde între 40% și 70% din excesul ponderal. Plicatura gastrică este mai puțin invazivă decât celelalte tipuri de intervenții metabolice. Recuperarea este una rapidă, fără cicatrici, cu dureri postoperatorii limitate, spitalizarea durând 48 de ore.

