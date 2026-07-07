În ultima perioadă, au apărut tot felul de comentarii potrivit cărora relația cu Andreea Bălan l-ar fi făcut să piardă din ritm în tenis. Sportivul a avut prima reacție.

„Îmi propun să fac lucrurile mici cât mai bine în fiecare zi. Asta m-a definit pe parcursul întregii mele cariere. Mereu mă concentrez pe ceea ce pot controla și pe ce pot face mai bine de la o zi la alta. Îmi doresc să fiu sănătos, ca să pot juca tenis la cel mai înalt nivel.

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Cred în forțele mele și văd un viitor foarte bun pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Nu mă gândesc la retragere. Să vedem ce se va întâmpla cu proba de dublu la nivel mondial, însă, în continuare, vreau cu siguranță să joc”, a declarat Victor Cornea.

Victor Cornea nu este de acord cu zvonurile despre soția lui, apărute în ultima perioadă, în mediul virtual.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus sportivul.

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