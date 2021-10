Victor Rebengiuc, mărturisiri emoționante la 88 de ani. „Am început să mă gândesc la sfârșit”

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit.

Nu mă gândisem până atunci deloc. Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem.

Moartea este sfârșitul vieții și viața trebuie să aibă un sfârșit. Rolul acesta a venit exact în momentul în care începusem să mă lămuresc că nu trebuie să ne fie frică, trebuie să ne gândim foarte bine la viața pe care o mai avem de trăit, să o trăim și să plecăm dincolo cu fruntea sus, fericiți că am avut ocazia să trăim și să facem tot ce am putut face mai bun din noi”, a declarat Victor Rebengiuc, potrivit Click.

Citeşte şi:

În timpul orelor, a sunat psihologul spitalului. Murise mama unui elev aflat în clasă. Ce a făcut învățătoarea?

Politologul Cristian Pîrvulescu: „În mare măsură, Iohannis l-a desemnat premier pe Cioloș ca să-l compromită și să-l izoleze”

10 indieni, deportați, după ce au lucrat ilegal la drumul din Bonțida. Patronul „n-a fost atent să le facă formele”

PARTENERI - GSP.RO "Și noi aflăm lucruri din presă". Anamaria Prodan rupe tăcerea după ce Reghecampf a depus actele de divorț

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Carmen şi Florin, un cuplu de români din Ţara Galilor, plâng moartea fetiţei lor de 6 luni, după ce au fost loviţi în plin de şoferiţa unui BMW: ''Casa este goală fără ea''

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2021. Peștii s-ar putea elibera de unele iluzii care nu le-au adus nimic bun niciodată

Știrileprotv.ro Amănunte șocante în cazul femeii umilite de copiii șefului ei, cu care ar fi avut o relație. Reacția mamei sale

Telekomsport Crima care a speriat ţara! Vedeta de pe Instagram, ucisă şi aruncată în canal. E alertă: a fost preluată de o "maşină privată" de la aeroport

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!