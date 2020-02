De Livia Lixandru,

Cu toate astea, acesta nu a reușit să-și ascundă prea bine noua poveste de dragoste, despre care sunt la curent și bunii lui prieteni Giani Kiriță și Cătălin Cazacu, care, de asemenea, au avut ceva de zis despre cucerirea prietenului lor, cu care sunt total de acord.

„Este o femeie foarte frumoasă, locuiesc împreună, când la el, când la ea, atât pot să vă zic deocamdată”, a dezvăluit Giani Kiriță, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Cătălin Cazacu a fost și mai reținut în declarații ca prietenul său, dar cel mai important este că cei doi își susțin prietenul și sunt de acord cu relația lui.

„Important este să se înțeleagă ei, noi suntem cu moralul”, a spus Cazacu pentru sursa citată.

Că lucrurile sunt serioase o dovedește și faptul că Victor Slav a plecat împreună cu iubita lui în vacanță în Egipt, lucru confirmat și în cadrul interviului.

Deși deunăzi spunea că „eu consider că sentimentele trebuie să rămână acolo, în cuplul tău, nu să faci paradă cu ele”, totuși Victor Slav a dat câte ceva din casă… îndeajuns cât să se înțeleagă că relația dintre el și noua femeie din viața lui este una cât se poate de serioasă.

„Se apropie 1 și 8 martie, trebuie să mă pregătesc să fac o serie de cadouri, pe lângă mama și sora mea, mai o am și pe ea. Nu m-am gândit încă la ce îi voi oferi, o să fie ceva spontan”, a spus Victor pentru wowbiz.ro.

