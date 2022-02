Invitat la detectorul de minciuni în emisiunea online prezentată de Oana Radu, Victor Slav a recunoscut că a înșelat. Prezentatorul a avut două relații cu femei celebre, iar restul iubitelor nu erau persoane publice. El a mărturisit că a călcat strâmb și când se afla în relație cu vedete.

Victor Slav a avut o relație de lungă durată cu Anda Adam, iar după despărțirea de artistă a format un cuplu cu Bianca Drăgușanu, cu care s-a și căsătorit, apoi la scurt timp au divorțat. Prezentatorul și fosta soție au împreună o fetiță pe nume Sofia.

Deși mulți bărbați se feresc să recunoască astfel de lucruri, Victor Slav a recunoscut că a fost infidel, dar și că el a fost înșelat la rândul său.

„Da, am înșelat. Da, am fost și înșelat. Am 41 de ani și am făcut multe. Nu contează pe cine. Cu cine eram într-o relație. Pot să spun că am înșelat și vedete, și persoane normale. Când nu mai mergea treaba, dar tot înșelat se pune. În mod normal ar fi trebuit să pui punct și după aceea să faci. Au fost și relații în care nu am trădat. Am avut și partenere care nu m-au înșelat”, a spus vedeta.

Victor Slav a fost prins că a înșelat

Oana Radu a fost curioasă să afle dacă a fost prins și ce a făcut în momentul în care partenerele au aflat că el a călcat strâmb.

„S-a descoperit ceva. Am avut o discuție și atunci am recunoscut. Așa e cel mai bine. Dacă ai coloană vertebrală și ai făcut ceva, ți-o asumi până la capăt. De fiecare dată când nu am spus, eu am făcut asta ca să nu rănesc. 99% nu am fost prins. Am fost cu două persoane publice”, a spus Victor Slav.

În prezent, el este implicat într-o relație de doi ani și jumătate. Întrebat dacă regretă căsătoria cu Bianca Drăgușanu, Victor Slav consideră că așa trebuia să fie: „Nu regret nimic din ce am făcut în viața asta”.

