Brandul său, Strip Jerky, încearcă să schimbe imaginea unui produs tradițional, carnea de vită uscată, și promite un produs premium, gândit să atragă un public mai dornic de calitate.

Ideea afacerii a luat naștere în bucătărie

Pasiunea pentru bucătărie și dorința de a crea ceva diferit au stat la baza afacerii.

„Strip a început ca o idee în perioada facultății și, foarte repede, a devenit proiectul căruia îi dedicam fiecare oră liberă după cursuri”, povestește Nicole Schlesinger, care studia la Institutul de Educație Culinară.

Totul a pornit dintr-o nemulțumire personală: „Îmi plăcea carnea de vită uscată, dar nu găseam niciun brand care să mă reprezinte. Aproape toate păreau create pentru un singur tip de client, cu un stil foarte masculin și o imagine care nu se schimbase de ani întregi”.

Nemulțumită de ambalajele învechite și de ingredientele nesănătoase utilizate în produsele existente, Nicole a decis să creeze un brand care să reflecte valorile și preferințele consumatorului modern.

„Am vrut să creez o carne de vită uscată concepută de un chef, cu ingrediente curate, care să pară modernă, accesibilă și distractivă”, explică tânăra antreprenoare.

De la rețete în apartament, la piața de consum

Primii pași nu au fost ușori. Nicole Schlesinger a petrecut luni întregi în bucătăria apartamentului său, perfecționând rețetele și învățând tot ce putea despre reglementările din industria alimentară, ambalare și marketing.

„Am început să dezvolt rețetele în bucătăria apartamentului meu și am învățat tot ce am putut despre producția alimentară, ambalare, etichetare și reglementările autorităților”, a explicat ea.

Cu toate acestea, efortul a dat roade. În ianuarie 2026, Strip Jerky a început să vândă direct consumatorilor, iar succesul a venit rapid. Estimările indică venituri de peste 200.000 de dolari în 2026, la numai șase luni de la debut.

„Am început să avem venituri constante aproape imediat. Cel mai important semn că suntem pe drumul cel bun a fost faptul că oamenii au revenit pentru noi comenzi, iar comercianții au continuat să ne reaprovizioneze”, povestește tânăra antreprenoare.

Provocări și lecții învățate

Drumul către succes nu a fost lipsit de obstacole. Una dintre cele mai mari provocări a fost menținerea unei calități constante a produsului.

„Faptul că ai perfecționat o rețetă nu înseamnă că fiecare lot va ieși identic. Trebuie să fii pregătit că nu toate comenzile vor fi perfecte și să rezolvi rapid problemele care apar”, spune Nicole.

Un moment de cumpănă a fost descoperirea unei greșeli de ortografie pe 10.000 de pungi, chiar înainte de un important târg alimentar, Summer Fancy Food Show.

„Nu am vrut să pun pe piață un produs de care să nu fiu mândră, așa că am renunțat la toate ambalajele. Le-am comandat din nou, am grăbit producția și am trimis totul prin livrare expres, astfel încât să fim pregătiți la timp”, recunoaște ea.

Nicole: E mai mult decât un job cu normă întreagă, lucrez 14 ore pe zi

Succesul companiei s-a bazat nu doar pe calitatea produsului, ci și pe o comunitate puternică de sprijin

„Alți antreprenori au fost una dintre cele mai valoroase resurse. Comunitatea Startup CPG este extrem de deschisă când vine vorba despre sfaturi și experiențe”, mărturisește antreprenoarea.

În plus, Nicole a știut să profite de tehnologie: „Am învățat foarte multe folosind inteligența artificială”.

Privind în urmă, tânăra antreprenoare recunoaște că ar fi acționat diferit în anumite privințe: „Când ești o companie nouă, foarte mulți încearcă să-ți vândă servicii costisitoare. De cele mai multe ori poți face singur acel lucru sau poți cere sfaturi altor antreprenori din domeniu”.

Chiar și acum, succesul vine cu un preț: „Este mult mai mult decât un job cu normă întreagă. Lucrez, de regulă, între 10 și 14 ore pe zi”, povestește tânăra.

Mesajul studentei antreprenoare pentru viitorii patroni

Nicole Schlesinger își încurajează colegii antreprenori să nu amâne momentul începerii unei afaceri.

„Nu aștepta până când crezi că ești pregătit. Vorbește cu viitorii clienți cât mai devreme, începe să vinzi înainte să te extinzi, ascultă cu atenție feedbackul și adaptează-te rapid. Piața te va învăța mult mai multe decât luni întregi de planificare”, recomandă tânăra.

Cu un brand deja bine primit pe piață, Nicole continuă să muncească din greu pentru a transforma Strip Jerky în liderul unei noi generații de produse alimentare.

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