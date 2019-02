Actorul Cătălin Neamțu a trecut în spatele camerelor de filmat

Cătălin Neamțu face parte din proiectul „Cântă acum cu mine”, însă nu în calitate de concurent sau de jurat, ci din spatele camerelor de filmat.

„Sunt de partea celalaltă, în echipa de producție, am îndeplinit funcția de scenarist și a fost pentru mine o experiență fabuloasă, pentru că amintirile pe care le am din Varșovia le voi păstra toată viața. Am o monedă de 5 zloți pe care o voi purta cu mine tot timpul, ca să-mi amintească de ce s-a întâmplat acolo și cum am fost noi ca într-o tabără. 100 de jurați, poate mai mult de 100 de oameni în echipa de producție, unde mai pui și spre 100 de concurenți”, ne-a povestit Neamțu, completând că de câțiva ani se implică în toate producțiile mari de la PRO TV.

„Lucrez cu Cabral, îi scriu introurile și stăm de vorbă”

„Nu e primul proiect pentru care lucrez în producție. Lucrez ca scenarist și la „Vocea României” de două sezoane, lucrez ca warm up-er, adică încălzesc publicul, la „Românii au talent” și am făcut aceeași treabă și la „Ninja Warrior”, lucrez cu Cabral la „Ce spun românii”, îi scriu introurile și stăm de vorbă, ne stabilim cum să începem emisiunea, să înceapă cu o energie bună și, în general, fac multe lucruri”.

Pendularea asta între echipele care apar pe sticlă și cele care sunt responsabile de buna derulare a show-ului i-a adus beneficii neașteptate lui Neamțu.

„E foarte mișto, ca actor, să poți să treci în spatele camerelor, pentru ca apoi, în momentul în care te duci la o filmare, de partea cealaltă, toți oamenii ăia te cunosc, te știu, până îi saluți pe toți îți trec emoțiile. Nu mai ai emoțiile alea de început, când vii la filmare, să nu uiți textul, pentru că deja e o atmosferă de familie”, ne-a mai declarat el.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Sorin Cioponea

