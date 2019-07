Alina Pușcău dă America pe Israel

De Denisa Macovei,

Alina Pușcău a venit în România special pentru evenimentul Lorei

Aflată în țară pentru a participa la un eveniment organizat de prietena ei Lora, Alina Pușcău ne-a povestit despre cele mai noi proiectele ale ei.

„Am primit o ofertă să fac o emisiune, să fiu gazda unei emisiuni de cultură, fashion, diferite subiecte și acum încerc să semnez contractul și să văd ce se întâmplă. Doar că emisiunea este în Israel și trebuie să mă mut acolo. Este frumos în Israel, dar mai mult îmi place America, la New York. Eu am încercat și muzică, am încercat și film, și modelling. În 23 de ani am încercat de toate”, ne-a povestit bruneta, care în paralel participă și la castinguri pentru filme: „Nu renunț la filme, am proiecte în derulare, dar deocamdată nu pot să vorbesc despre ele. Nu am voie să vorbesc încă, dar o să se afle”.

Alina este un fotomodel de succes în America

Revine rar în România

Deși primește o sumedenie de oferte pentru a poza pentru diverse reviste glossy din România, Alina Pușcău revine rar în țara natală, pentru a-și vizita familia și puținii prieteni pe care îi mai are. „E cam greu pentru mine în România, fiindcă am plecat de aici de mică, de la 14 ani. Dar e bine acasă, mă simt liniștită aici”, a mai spus Alina.

