Ieri, 31 august, prințesa norvegiană Martha Louise s-a căsătorit cu șamanul Durek Verrett. Mireasa a sosit la eveniment purtând o rochie albă, în manieră tradiţională, şi o diademă pe care i-a oferit-o bunicul său, regele Olav, când a împlinit vârsta de 18 ani, potrivit unor fotografii publicate de presa norvegiană, care a reuşit să imortalizeze mai multe momente. Durek a purtat un costum negru şi un brâu aurit.

Printre invitații de la nunta regală din Norvegia s-a aflat și o româncă celebră. Este vorba despre Alina Pușcău, fotomodelul care trăiește de ani buni în America. Ea a luat parte la cele patru zile de festivități, unde a schimbat mai multe ținute elegante.

Pentru a face cinste țării noastre, la una dintre recepțiile de nuntă, Alina Pușcău a îmbrăcat o rochie de lungime medie, cu motive tradiționale în partea din față. Ulterior, românca a îmbrăcat rochii elegante și strălucitoare, care i-au pus în evidență formele.

„Înainte de nunta regală a Norvegiei, a șamanului Durek și Martha Louise. Atât de recunoscătoare pentru a fi parte din această experiență uimitoare”, a transmis ea pe Instagram, unde a distribuit o fotografie cu ea, unde poartă o rochie neagră, decoltată.

Cine Alina Pușcău și cum a ajuns în America

În vârstă de 42 de ani, Alina Pușcău a devenit cetățean american în 2021. Fotomodelul e stabilit în America de mulți ani, acolo și-a făcut o carieră, acolo a cunoscut succesul și în actorie. În urmă cu ceva vreme s-a aflat povestea Alinei Pușcău, cum a plecat din România și a stat printre străini. „Am plecat din țară, definitiv, la vârsta de 16 ani, când am câștigat Elite Model Look.

Înainte de acest moment, am colaborat cu o agenție de modele și, la vârsta de doar 14 ani, am lucrat, pentru o perioadă, la Paris. Destul de dificil, la început, pentru că nu vorbeam limba franceză și eram departe de familie. Însă, în timp, m-am acomodat și mi-am făcut prieteni. De prejudecăți, din fericire, nu m-am lovit niciodată. Nimic nu a fost ușor, cu siguranță. Dar tot ceea ce am făcut a fost o provocare pentru mine, am învățat din fiecare moment și am mers mai departe în carieră.

Faptul că am început de mică a fost, cu siguranță, o lecție de viață importantă!”, a declarat Alina Pușcău într-un interviu acordat revistei VIVA!.

S-a iubit cu actorul Vin Diesel

Alina Pușcău a avut o relație cu actorul Vin Diesel. „L-am cunoscut acum 20 ani, când nu era încă un superstar. Am fost prieteni timp de doi ani şi apoi am fost într-o relaţie. E un om extraordinar, pasionat de ceea ce face şi un prieten minunat. Ţinem legătura”, a declarat acum ceva vreme Alina Pușcău potrivit Click.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-al lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: «Te superi?». I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a dezvăluit vedeta la TV despre motivul despărțirii de actor.

