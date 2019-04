VIDEO/ Amalia Năstase își pregătește mutarea în America. „Doi dintre copiii mei vor fi acolo, n-are rost să stăm despărțiți”

Invitată la emisiunea turistică „Star Trips&Tricks”, Amalia Năstase ne-a mărturisit că vizitele ei dese în America sunt făcute și la cererea Alessiei și a Emmei, fiicele de 16 ani, respectiv 13 ani pe care le are din mariajul cu Ilie Năstase. Cele două își doresc să studieze și să se mute definitiv acolo.

„Ele merg la Școala Americană de mici, Toma merge și el de anul acesta. Sunt educate în sistemul ăsta și bineînțeles că următorul pas va fi să meargă la facultate acolo. Alessia mai are doi ani. Sunt pregătită să le văd la facultate, dar nu-mi vine să cred că au crescut așa mari și că, practic, mai am doi ani până când Alessia pleacă de la noi de acasă! Dacă doi dintre copiii mei vor fi acolo, n-are rost să stăm despărțiți. Nu știm încă ce o să facem, dacă o să cumpărăm ceva în America, pentru că nu am făcut încă nici un plan, dar când s-o întâmpla cu facultatea Alessiei, o să vedem…”, a declarat Amalia pentru Libertatea.

«Poți să iubești România de oriunde»

Deși se implică în tot fel de proiecte umanitare și este foarte legată de tot ceea ce se întâmplă în România, Amalia Năstase spune că mutarea ei în altă țară nu o va deconecta de locurile natale.

„Știi care e chestia? Să fii patriot… Și Brâncuși a fost unul dintre cei mai mari patrioți, evident că nu mă compar cu el, dar patriotismul nu constă în locul unde stai. Poți să iubești România de oriunde, important e să o iubești. Că dacă stai aici și arunci chiștoace pe jos și îți bați joc și nu ajuți nici un copil care are nevoie de ajutor, asta nu e iubire de țară. Asta e pur și simplu o conlocuire. Eu dintotdeauna voi fi o fată care s-a născut în Rahova, care a stat 20 de ani în Rahova și care a crescut în această țară și este româncă. Eu nu o să fiu niciodată altceva, indiferent ce scrie pe pașaport”, a explicat Amalia Năstase.

