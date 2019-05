Dacă la prima naștere artista a stat pe tușă doar o lună și jumătate înainte și trei săptămâni după, acum situația a fost diferită.

„A fost cea mai lungă pauză a mea, de 4 luni. Aș fi revenit mai repede, probabil, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat, respectiv cele trei operații. Am primit acordul medicilor să pot să urc pe scenă, momentan nu fac acrobații și prize, pentru că încă aștept ca mușchii abdominali să se vindece, dar din picioare și din mâini pot să dau cât vreau, adică mi s-a permis și pot să fac sincroanele alături de Petrișor, să cânt, bineînțeles, cu bandul, deci nu mi-a fost greu să urc pe scenă fix la două luni de la nașterea Clarei. Mă simt foarte bine, sunt dependentă de scenă, pentru că asta fac de la 10 ani și mă încarc cu aplauzele și cu aprecierile publicului. Am nevoie de asta, chiar îmi era foarte dor”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

Andreea Bălan merge la control la fiecare două luni

Cântăreața nu s-a lăsat afectată de complicațiile medicale cu care s-a confruntat și se bucură de tot sprijinul partenerului de viață. „George are foarte mare încredere în mine și știe că sunt o femeie foarte puternică și foarte ambițioasă, am și un psihic bun. Dacă de-a lungul anilor nu am fost doborâtă de foarte multe lucruri care mi s-au întâmplat, nu avea cum să mă doboare o problemă de sănătate.

A fost foarte greu prin ce am trecut și mai ales faptul că au urmat încă două operații după cezariană. Eu, la vremea respectivă, nu prea am realizat ceea ce s-a întâmplat cu stopul cardiorespirator, cu embolia amniotică, pentru că atunci când ți se întâmplă nu realizezi, realizezi din ce spun ceilalți, cum au văzut ceilalți situația. Nu am lăsat să mă doboare ceea ce s-a întâmplat și mi-am dorit să reiau activitatea fizică, iar vlogurile m-au ținut activă. Nu mai fac nici un tratament, dar o dată la două luni trebuie să mă duc să fac o ecografie abdominală, să vedem că nu s-au format hematoame”, ne-a explicat artista.

Andreea Bălan va filma săptămâna viitoare un videoclip și va lansa în curând un nou concept de show cu costume, sincroane și coregrafii spectaculoase. „Îmi aleg mai bine evenimentele, concertele. Vreau să scot o piesă foarte happy, de vară, pentru că până la urmă, după ploaie vine și soare și mai ales după toate lucrurile care mi s-au întâmplat de ce să nu cânt despre fericire și despre iubire”, a conchis Andreea Bălan.

Video: Sorin Cioponea

Citește și:

Răzvan Ciobanu se drogase cu cocaină. Libertatea a aflat totul despre testele rapide efectuate la necropsia designerului

Citește mai multe despre Andreea Bălan și Concerte pe Libertatea.