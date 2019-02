Cea de-a 91-a ediție a Premiilor Academiei a adus surprize, discursuri memorabile, un pic de controversă, rochii minunate și momente amuzante.

Iată o listă a momentelor memorabile de la Oscar 2019:

Momentul Queen din deschiderea galei

The Queen cu Adam Lambert solist a deschis cea de-a 91-a gală Oscar. Trupa a început cu piesa We Will Rock You și a continuat apoi cu We Are The Champions, reușind să ridice în picioare sala plină cu vedete.

Tina Fey, Amy Poehler și Maya Rudolph au prezentat prima categorie

Nu a existat o gazdă în acest an, iar gala a fost deschisă de cele trei actrițe din Saturday Night Live, Tina Fey, Amy Poehler și Maya Rudolph. Acestea au avut un moment amuzant, cu glume, care a reușit să destindă atmosfera.

„Nu există o gazdă, nu va fi o categorie pentru cel mai popular film și Mexicul nu va plăti pentru zid”, a început Maya Rudolph seara.

Rochia purtată de Melissa McCarthy pe scenă

Melissa McCarthy și Brian Tyree Henry au urcat împreună pe scenă pentru a prezenta premiul pentru cele mai bune costume. Și cei doi au apărut îmbrăcați în rochii de epocă, care parodiau ținutele reginei Anne din The The Favorite.

Rochia purtată de McCarthy avea jucării de pluș cusute pe trenă și ea ținea în mână un iepuraș de pluș cu care gesticula în timp ce vorbea ea sau colegul ei.

Lady Gaga și Bradley Cooper au cântat Shallow

Unul dintre cele mai așteptate momente de la Oscar 2019 a fost interpretarea piesei Shallow de către cei doi protagoniști ai filmului A Star Is Born.

Cei doi au oferit un moment de o tandrețe incredibilă, stând împreună la pian și cântând.

Discursul Oliviei Colman

Olivia Colman a fost una dintre surprizele serii. Toată lumea era sigură că premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal va ajunge la Glenn Close, dar jurații au fost de altă părere.

Colman a fost la rândul ei surprinsă de câștigarea statuetei și pe lângă reacția incredibilă pe care a avut-o când i-a fost anunțat numele, discursul ei a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale serii.



Complet nepregătită pentru acest moment, Colman a urcat la microfon și fără să aibă un discurs pregătit și a încântat auditoriul cu umorul tipic britanic. A încercat să mulțumească colegilor și celor care au ajutat-o în carieră îmbinând remarcile amuzante cu unele emoționante.