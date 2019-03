Pe Cosmina Dobrotă o putem vedea fie la Teatrul Excelsior, fie în serialul ”Fructul oprit”, difuzat la Antena 1.

Debutul ei în fața publicului a avut loc în urmă cu aproape 20 de ani, pe scena teatrului din Galați. Cum a ajuns actriță?

„A fost un vis al mamei mele, mai degrabă, decât al meu. Ea a spus dintotdeauna că eu sunt perfectă pentru a deveni actriță. Nu am luat-o foarte în serios. Eram mică, probabil că dădeam ochii peste cap că voiam jucării sau ca să port cerceii surorii mele. Ea avea prieteni care lucrau la teatrul din Galați, oraș în care m-am născut, și i se părea că mă potrivesc acolo, că-s bună de artistă.

Timpul a trecut, undeva în clasa a X-a m-am întâlnit prima oară cu teatrul adevărat, am făcut cursurile Școlii de Artă din Galați și am avut un superprofesor, pe domnul Grig Dristaru, actor la teatrul din Galați, Dumnezeu să îl odihnească, el m-a învățat să vorbesc, el mi-a dat primele lecții de dicție. Undeva în timpul liceului a apărut microbul, iar de Școala de arte s-a legat primul meu proiect pe scenă, pe sfânta scândură a teatrului din Galați, am jucat într-un spectacol regizat de Attila Vizauer”, a povestit, pentru Libertatea, Cosmina Dobrotă.

Spectacole cu același regizor, la o distanță de 10 ani

Destinul a lucrat în favoarea ei, iar proiectele în teatru au continuat. „Attila Vizauer regiza atunci «Comedia erorilor» de William Shakespeare și eu eram corp ansamblu. După 10 ani, m-am întâlnit cu Attila Vizauer și am lucrat din nou împreună într-un spectacol, chiar acum 2 ani am scos acest spectacol, la Teatrul Excelsior, unde joc astăzi. Se pare că dorința mamei mele a fost auzită și eu chiar am ajuns actriță. Am debutat la 16 ani”, își amintește ea.

Deși a făcut-o fericită pe mama ei, Cosmina regretă că ea nu a apucat să o vadă și pe micul ecran. În momentul în care actrița a debutat la TV, mama ei nu mai era în viață. ”«Fructul oprit» a însemnat o reîntâlnire cu televiziunea. Am mai avut în trecut seriale TV, dar din 2011 până în 2017, când a început «Fructul oprit», a fost un fel de pauză. Am mai avut mici proiecte, dar nici unul de această amploare”, a adăugat Cosmina.

Video: Robert Hanciarec

