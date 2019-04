Doinița Oancea și-a făcut debutul în telenovele și a continuat cu roluri în diverse seriale TV. În prezent, poate fi urmărită în „Fructul oprit”, de la Antena 1, dar și la Teatrul Excelsior. Ce-i drept, nu are un portofoliu bogat în spectacole de teatru, însă se bucură de faptul că a făcut acest pas important în carieră.

„De anul trecut am început să joc teatru și mă puteți vedea la „Excelsior”, o dată pe lună, joc în „Marea rușine” de Alina Șerban, o piesă greuță. Faptul că joc după 11 ani în care am făcut actorie, dar nu am luat contact cu scena, mi-a provocat de la început o emoție, încă de dinainte să spun da”, ne-a mărturisit Doinița.

„Știu că știu textul, dar iar simt nevoia să îl disec”

Și actorii mai experimentați au trac înainte de spectacole, așa că de ce ar fi scutită Doinița? Vedeta de 36 de ani ne-a mărturisit că începe fiecare piesă cu un nod în gât, însă emoțiile dispar când începe să joace.

„Este o emoție care merge cu mine foarte mult, nu mă paralizează, dar este o chestie care mi se întâmplă cam cu o săptămână, două înainte de spectacol. Încep să mă agit pe interior, e un freamăt așa, știu că știu textul, dar iar simt nevoia să îl iau, să mă uit pe el, să îl disec, iar înainte de spectacol simt la gât aici: pac, pac, pac. Se dă cortina la o parte, nodul rămâne puțin, după aceea pleacă și începe să curgă treaba. E foarte interesant cum te ține până la cortină și acolo se taie și începi să te simți în largul tău…”, a mai spus, pentru Libertatea, Doinița Oancea.

