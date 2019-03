Giani Kiriță și Roxana au o relație extrem de apropiată. Ca dovadă, când fostul fotbalist a concurat la „Exatlon”, fata se certa cu toți cei care îndrăzneau să spună vreun cuvânt greșit la adresa tatălui ei! În ciuda acestui fapt, există și situații când tatăl și fiica se ceartă groaznic. Revenit din Republica Dominicană, după o lună în care a fost antrenor al echipei Războinicilor înscriși în cel de-al treilea sezon „Exatlon”, Giani a mărturisit, la interviurile Libertatea, că, în momentul de față, nu vorbește cu fiica sa.

„Ea e pe 31 martie, eu sunt pe 3 aprilie, să vedem cum facem de ziua noastră. Care cum dă telefonul”

„Sunt un tată modern, nu sunt genul dictator, să-i interzic. Fiica mea este zodia Berbec, la fel ca mine. Este copie 1 la 1, are aceleași trăiri și îmi e milă de băiatul cu care o să aibă o relație, sincer spun. Am putut să țin pasul cu ea, să fiu autoritar până la un moment dat. Acum suntem în clinciuri, nu vorbim. Când doi Berbeci se ceartă, ies scântei, flăcări și atunci e greu să cedeze, mai ales tata, care e numărul 1 în a domina. Am luat decizia să nu mai vorbim”, ne-a spus Kiriță.

Sportivul e conștient că aceasta e doar o etapă adolescentină și că Roxana își va reveni într-un final. „Ea e pe 31 martie, eu sunt pe 3 aprilie, să vedem cum facem de ziua noastră. Care cum dă telefonul. Acum 3 fiecare cu party-ul lui, că nu o să stau eu să asist la petrecerea ei. O să vin, dau noroc cu o șampanie și la revedere. Nu mai vrea să vin la petrecerile ei. La un moment dat, intrasem un pic în panică, nu știam ce e cu ea, tot ce îi zicem făcea invers și mi-a zis cineva, tot un tată de fată, să stau liniștit, că e perioada când văd tații ca pe niște dușmani, că suntem împotriva lor. Atunci m-am relaxat și nu îmi mai fac probleme”, a mai spus vedeta Kanal D.

Marco trebuie să slăbească. „Văd că nu reușește și m-am cam enervat pe el”

Nici băiatul nu scapă de mustrarea lui Giani. Fostul fotbalist își dorește ca Marco să-i calce pe urme și să fie un sportiv de excepție. „Băiatul meu e alt caracter, dar și cu el am probleme, că are 16 ani și trebuie să facă pasul spre o echipă bună și el are de dat câteva kilograme jos, cam două, trei. Văd că nu reușește și m-am cam enervat pe el. O să am grijă de el să facă sport și să țină dietă. Eu așa am făcut în toată cariera mea de fotbalist, că la noi un kilogram în plus se plătea cu 100 de euro”, a mai spus Kiriță la interviurile Libertatea.

