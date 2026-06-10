„Practic nu ne mai vedeam”

Relația dintre președintele rus Vladimir Putin și femeile importante din viața sa a fost întotdeauna în atenția publicului. De la fosta sa soție, Liudmila Ocerețnaia, până la fiicele sale și presupusa sa parteneră, fosta campioană la gimnastică de ritmică Alina Kabaeva, viața personală a liderului de la Kremlin continuă să stârnească interes.

Liudmila Ocerețnaia, fosta soție a lui Vladimir Putin, a fost alături de el timp de trei decenii. În vara anului 2013, cuplul a anunțat oficial divorțul.

„Căsnicia noastră s-a încheiat din cauză că practic nu ne mai vedeam. Vladimir este ocupat tot timpul cu afacerile statului, iar copiii noștri erau deja adulți”, a declarat Liudmila.

„Supravegheată și testată”

Ea dezvăluit că viața alături de Putin era dificilă: „Nu mă lăuda niciodată, iar asta m-a descurajat total să mai gătesc. Mă simțeam mereu supravegheată și testată”.

Simțeam că mă urmărește și verifică dacă iau deciziile corecte. Mi-a interzis să am un card de credit ca să nu cedez „tentațiilor occidentale”.

După divorț, Liudmila s-a recăsătorit cu Artur Ocerețnîi în 2015 și nu a fost vizată de sancțiunile internaționale impuse Rusiei după invazia în Ucraina.

Fiicele lui Putin, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, au trăit departe de lumina reflectoarelor ani la rând. „Sunt atât de educate, disciplinate. Inima mea se umple de bucurie când mă gândesc la relația noastră”, a spus Lidumila.

Liderul de la Kremlin are două fiice adulte, Maria Voronțova, 41 de ani, și Katerina Tihonova (39 de ani),, din mariajul său cu Liudmila.

„Noua țarină”

Azi, numele Alinei Kabaeva este adesea asociat cu Vladimir Putin, presa independentă referindu-se la ea drept „prima doamnă neoficială a Rusiei”.

Kabaeva ar locui într-o reședință somptuoasă între Moscova și Sankt Petersburg. Liderul de la Kremlin și iubita sa secretă folosesc palatul de la Soci pentru a se vedea.

Portalul Proekt a relatat că Putin ar fi îndeplinit aproape toate dorințele partenerei sale, pe care o numește drept „noua țarină a Rusiei”.

Vladimir Putin și Alina Kabaeva, 42 de ani, au împreună doi fii, Ivan (10 ani) și Vladimir (6 ani), a scris Centrul Dossier, un fond de investigații fondat de politicianul de opoziție Mihail Hodorkovski.

În perioada 2007-2014, Kabaeva a fost membră a Dumei de Stat, reprezentând partidul Rusia Unită.

În prezent, ea conduce grupul media National Media Group, care deține acțiuni în principalele posturi TV din Rusia, precum REN TV, Canalul 1 și Izvestia.

De asemenea, este coordonarea lotului național de gimnastică ritmică.

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