Giani Kiriță, impresar neoficial pentru colegul Cătălin Cazacu

Giani Kiriță și Cătălin Cazacu la premiera filmului „Faci sau Taci”

Anul acesta, Cătălin Cazacu și-a făcut debutul pe marile ecrane, fiind distribuit de regizorul Iura Luncașu într-un film produs de el. Dat fiind faptul că „Faci sau Taci” a avut un succes răsunător, regizorul a decis să facă și o continuare. În vederea acestei continuări, Giani Kiriță are un mesaj pentru Luncașu: să-i dea prietenului său un rol mai mare!„Am fost la premieră și… ce pot să zic? Am crezut că joacă mai mult! Am așteptat și am așteptat… și am așteptat… Și când a venit, a dat doi pumni, i-a bătut pe ăia. Am zis «ăsta e al meu!». Urmează partea a doua. Sper să-l văd mai mult în al doilea film. Că dacă nu mai vin eu la cinema, pierdeți mult. Sunt un spectator important”, a spus, amuzat, fostul fotbalist.

Pentru Cazacu este însă o onoare să aibă și o apariție scurtă, mai ales că nu are studii în domeniul artistic. „Nu sunt foarte departe să vărs o lacrimă de fericire. «Faci sau Taci» a fost primul meu proiect cinematografic și Doamne ajută să nu fie ultimul! Iura a avut încredere în mine și sper să aibă și pentru al doilea, mai ales că eu am fost în caravana aia prin toată țara și în toate sălile s-a râs cum nu s-a râs la multe alte filme, iar asta mă bucură, mai ales că oamenii sunt reticenți la filmul românesc. Cred că s-a pus o temelie foarte bună pentru ce va urma”, a spus Cătălin Cazacu.

VIDEO: Cosmin Nistor

