de Oana Moisil, corespondentul Libertatea în Capitala Franței

Nu știu ce m-aș face fără mama. De când sunt în Paris, ea a fost mereu scăparea din orice: singurătate, teamă, deznădejde. Ieri a stat de dimineața până seara la coadă la vot, să-mi țină și mie loc. Planul meu era să ajung dis-de-dimineață, dar cum am terminat munca la 5 AM în bar, n-am reușit să mă mobilizez.

Coada de români începe, la ora 17:00, pe Avenue Bosquet. Cum faci stânga și numeri sute de oameni pe drum, dai în Rue de lExposition. Aici e intrarea în Ambasadă. Oriunde ascult, oamenii discută politică. La ușa mare de lemn îl văd pe Cristi, un român stabilit de mulți ani în Paris, împreună cu familia. Se uită la știri din România pe telefon.

„40% prezență, mă. Păi așa da!”, exclamă un om de la coadă, cu un copil în brațe. La scurt timp, e lăsat să intre cu prioritate. Ține băiețelul pe brațul stâng și zâmbește – poate cu votul de azi o să înceapă o țară mai bună pentru ăsta mic, cine știe?

Și ce dacă au plecat?

Românii care trăiesc în străinătate sunt, majoritatea, plecați pentru că nu le-a fost bine acasă.

În Franța, deși unii nu se vor mai întoarce vreodată în țară, parcă se simte mai multă speranță. Cel puțin așa a fost ieri, când am votat pentru prima oară în străinătate.

În Franța trăiesc, oficial, cam 200.000 de români. Două secții de votare au fost deschise pentru ei, așa că nu e greu de înțeles de ce s-a așteptat câteva ore pentru o ștampilă de un minut.

Paris, 26 mai, ora 17:00

Ajung târziu la Ambasadă. Mama e obosită, mi-a ținut locul de azi-dimineață, când a votat ea. Zâmbește. Îi place solidaritatea și îi place să fie printre români. În cei 16 ani de când a plecat din România, s-a apropiat de politică mai mult cu fiecare an în plus pentru noi, fiicele ei. Acum e la curent cu tot, vrea să știe și are multe de zis, dar la întoarcerea în țara care încă o sperie nu se gândește.

Pentru majoritatea românilor care au votat pe 26 mai 2019 la secții de votare de pe străzi cu nume străine, votul ăsta nu e mereu o speranță de întoarcere acasă. Unii știu că le e mai bine plecați, dar nu vor să rupă legătura și cu siguranță nu vor să fie rău acasă. Așa că fac ce pot: într-o duminică de mai au votat.

Tot timpul generația mea le-a reproșat părinților că nu au făcut ce trebuie. Că era normal să facă mai mult. Prin gestul ei de-a-mi ține locul la vot, mama mi-a fost erou ieri. Ai noștri nu au putut vota ca noi când au fost tineri – poate că locul și dreptul la vot sunt o parte din moștenire.

Generația lor ne-a scăpat de comunism și a dus România în UE. O fi puțin, dar faptul că mama mi-a ținut locul la vot, sigur nu e. Mai ales după ce am crezut că s-ar putea să nu reușesc, obosită și confuză după tura de noapte din bar.

Deznădejdea

Nu toți care au vrut să voteze au și reușit. La cinci minute după ce porțile Ambasadei României din Paris s-au închis, doi tineri au vrut să intre în curte, dar au fost întorși din drum. Unul s-a resemnat, celălalt a protestat.

„Metroul e deschis până la 2 dimineața și ei, pentru românii noștri, pentru noi, nu au timp să țină deschis?”, și-a început omul protestul. „Eu pot să mă duc acum la un restaurant, dar nu am cum să mă duc să votez pentru țara mea”, a mai zis și s-a îndepărtat de clădirea mare și frumoasă de pe Rue de lExposition.

La intersecția Rue de lExposition cu Avenue Bosquet, jumătate din terasa unui restaurant tipic franțuzesc e ocupată de români. La o bere, la o cafea sau un platou cu brânzeturi, oamenii s-au așezat să se cunoască și să afle împreună rezultatele cele mai proaspete de la numărătoarea voturilor, aflate pe internet din țară. Culmea, la un om distanță de mine e un tânăr pe care-l cunosc din orașul natal, unde locuiesc vreo zece mii de oameni. E mică lumea. E mică și tot mai unită, parcă.

