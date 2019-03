VIDEO/ Lui Cătălin Cazacu rolul de debut pe marile ecrane i-a venit mănușă. „Pe cine mințim? M-am jucat pe mine”

Rol de băiat rău, de interlop sau de traficant de carne vie, așa și-a făcut debutul Cătălin Cazacu pe marele ecran. Deși mărturisește că nu se aștepta să-și îndeplinească prea curând visul de a fi actor, rolul pe care Iura Luncașu i l-a oferit în „Faci sau Taci” i s-a potrivit de minune.

„Joc rolul unui băiat deosebit, care a luat-o pe căi greșite, a stat ascuns în munți o perioadă și acum a prins momentul și vrea să reintre în forță în lumea asta, nu pot să zic interlopă că ar suna rău, obscură să zic așa. Un băiat bun cu intenții rele sau un băiat rău cu intenții bune. Am ieșit din casă pentru că am avut de cumpărat niște fete că na, se mai întâmplă. Știi cum e. Ieși din casă și întrebi ce mai am de cumpărat: lapte, una alta și… fete. Lucrurile n-au ieșit extraordinar pentru mine în film, dar până la urmă experiența a fost una genială. Îmi doream să bifez asta. Eu nu sunt actor, dar probabil că nu am avut emoții m-a ajutat. Și pe cine mințim? M-am jucat pe mine”, ne-a povestit Cătălin Cazacu despre rolul din film.

Colegii l-au lăudat

Toți actorii cu care a filmat câteva scene au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui, în mod special Augustin Viziru, care s-a declarat impresionat de prestația lui. Cazacu a mărturisit că s-a completat natural, căci scenele pe care le-a filmat nu au fost departe de ceea ce trăiește el zilnic.

„Îți spun sincer că e modest. A fost o surpriză plăcută pentru noi toți. Și-a făcut Cazacu treaba ca un profesionist. Am fost foarte încântați. Nu l-am arestat. Eu nu am treabă. Fetele l-au arestat”, ne-a povesit Augustin Viziru, întrerupt de prezentatorul de la „Vulturii de noapte”. „Ca în viața reală, dacă e să mă întrebi pe mine, dar asta e altă discuție”.

Se bat femeile pe el

În filmul „Faci sau Taci” Cazacu este în postura de a hărțui și agresa femeile, însă în viața reală se pare că femeile se bat pentru un loc în inima motociclistului. Nu de mult, Brigitte Năstase, care a recunoscut că a avut o aventură cu Cătălin chiar în timpul căsniciei cu Ilie Năstase, a sărit ca arsă în momentul în care a ajuns în aceeași emisiune cu Claudia Pavel și Carmen Negoiță, despre care a spus că toate trei au împărțit același bărbat, pe Cătălin. În timp ce Carmen Negoiță nu a făcut nici o declarație, Claudia Pavel a ținut să clarifice aceste acuze declarând că între ea și Cătălin nu este nimic mai mult decât o prietenie.

