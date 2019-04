Simona Pătruleasa a schimbat mai multe case până a găsit căminul ideal

Chiar dacă ani la rând a stat în apartamente închiriate, Simona Pătruleasa a avut grijă să-și pună amprenta pe ele. Pasionată de pictură și arte frumoase, prezentatoarea știrilor Kanal D și-a decorat singură fiecare locuință în parte. „Nu a fost nici o vilă cu piscină, nimic de genul ăsta, când m-am mutat singură în București. Când am plecat eu prima oară de acasă, pe la 21 de ani, am stat cu chirie și am schimbat foarte multe chirii. După care prima mea casă, cu adevărat casa mea, a fost un apartament cu două camere, pe care l-am luat cu credit ipotecar și pe care l-am făcut la vremea aceea, l-am decorat, așa cum îmi plăcea mie. Bineînțeles că dacă ar fi acum să o mai fac nu ar mai arăta la fel niciodată. Mi s-au schimbat radical gusturile”, ne-a povestit Pătruleasa mărturisind că niciodată nu a apelat la vreun ajutor din partea designerilor. „În momentul în care te muți într-un loc al tău e o plăcere. Mie îmi place foarte mult să mă ocup de treaba asta (n.r. – amenajări interioare). Și aici unde ne-am mutat, că ne-am mutat cam de un an, am făcut așa încet-încet împreună. N-am cerut ajutorul nimănui și cred eu că a ieșit ceva foarte frumos”.

Prima casă împărțită cu soțul ei avea doar strictul necesar

Dacă atunci când și-a cumpărat primul apartament s-a mutat în el când totul era bine pus la punct și toate lucrurile erau la locul lor, atunci când a făcut pasul de a locui alături de soțul ei Sabin Ivanof, pe atunci doar iubit, Simona a acceptat să stea într-o casă în care nu avea mai nimic. „Când m-am mutat în primul meu apartament, m-am mutat când era totul gata, totul țiplă, dar când m-am mutat cu Sabin (n.r. – soțul ei) prima oară, am început amândoi de la cuțit și furculiță și într-adevăr nu aveam mobilă în casă, doar patul, televizorul și ne-am luat strictul necesar: două farfurii, două căni, două furculițe. Cred că nu contează. Atunci când ești OK ți-e drag să te muți în casa aia, dar ideal ar fi să te muți într-o casă gata”, ne-a mai declarat prezentatoarea TV care completează că din fiecare locuință în parte a avut grijă să-și ia tablourile și lucrurile mărunte de care s-a atașat.

„Întotdeauna iau câte ceva pentru că eu mă atașez foarte mult de lucruri, mai ales de tablouri, de cele pictate de mine sau de Ingrid, de amintiri. Sunt lucruri de care nu pot să mă despart. Mobila, lucruri foarte mari care nu se pot adapta la noua casă nu le-am luat”.

VIDEO: Sorin Cioponea

Ziua Păcălelilor în showbiz! Vedete care „și-a furat-o” de 1 aprilie: Florin Chilian – anunțat că va fi tată, Victor Slav – concediat!

Citește mai multe despre Simona Pătruleasa pe Libertatea.