Andra și Cătălin Măruță nu concep să-și facă vacanțele fără copii

Andra și Cătălin Măruță nu merg pe formula adoptată de mulți părinți, aceea de a pleca undeva fără copii, pentru câteva zile, pentru a se relaxa. Știu că le-ar prinde bine, dar nu pot.

„Când ai copii, nu-ți mai arde să pleci în vacanță doar cu soția, pentru că nu poți să stai foarte departe de copii, îți e dor de ei, te gândești la ei. De Paști am fost plecați toți patru. Am prins patru zile libere și am reușit să mergem la Roma și ne-a plăcut foarte mult”, ne-a mărturisit Cătălin Măruță.

Tot prezentatorul TV a fost cel care ne-a mărturisit că și vacanța de vară, pe care o plănuiesc de ceva vreme, se învârte în jurul celor doi juniori ai familiei și e concepută în funcție de necesitățile lor.

„În vară, avem un turneu. Mergem o săptămână în Grecia, apoi plecăm în altă parte, în Spania, am combinat utilul cu plăcutul. Atunci când apar pe lume copiii, ei sunt prioritari și la ei te gândești prima dată și clar îți dorești să aibă absolut toate condițiile, nu de alta, dar așa ai și tu liniște în vacanță”, a mai spus soțul Andrei.

VIDEO: Dumitru Angelescu

