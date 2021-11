La fiecare apariție pe scena de la „Masked Singer România”, Pinguinul i-a pus la mare încercare pe detectivii INNA, Mihaela Rădulescu, Alex Bogdan și Horia Brenciu. Multe nume s-au vehiculat în show, însă niciunul nu a ghicit cine s-a ascuns în spatele măștii.

A cântat „Shallow”, „Despablito”, „Selecta”, „Make you feel my love”, iar în ediția de aseară, de pe 4 noiembrie, Pinguinul a interpretat melodia „Perfect” a lui Ed Sheeran. Nici de data aceasta detectivii nu și-au dat seama cine cântă, au crezut la un moment dat că este vorba despre un bucătar, căci printre indiciile date de Pinguin a spus că este gurmand.

Astfel, la finalul ediției cu numărul 9 „Masked Singer România”, sezonul 2, Pinguinul și-a dat masca jos. Viorica de la Clejani i-a uimit pe jurați cu vocea ei. „Ai cea mai bine ascunsă voce din toate măștile din sezonul 2! Ești un mister total”, i-a spus Horia Brenciu Pinguinului, înainte de demascare, fără să știe despre cine e vorba.

Așadar, nici unul dintre cei patru detectivi nu a reușit să ghicească cine se ascunde sub mască. Viorica de la Clejani s-a amuzat de întreaga situație și a făcut și declarații. „Să știi că sunt bucuroasă că am participat la această emisiune pentru că am văzut că pot mai mult decât ce fac eu de obicei. Dacă ați ști voi cât m-am chinuit eu cu engleza asta. Mi-a mâncat urechile”, a povestit râzând artista.

Printre indiciile oferite de Pinguin despre identitatea sa, acesta a spus: „În viața mea de zi cu zi sunt o persoană foarte veselă și sigură pe mine! Însă am și superstiții! Am o colecție de talismane fermecate și întotdeauna mă dau trei pași în spate când o pisică neagră îmi taie calea. Voi nu aveți superstiții?

Îmi place mâncarea, sunt un gurmand și am înțeles că poți câștiga aprecierea oamenilor și prin alte metode: stomac și papile gustative. Cum o dau, cum o sucesc, oamenii tot mă iubesc! Sunt un pinguin fidel și nu mi-am pierdut capul niciodată”, a declarat Pinguinul de la „Masked Singer”, înainte de demascare.

În ediția de săptămâna trecută s-a aflat că Alex Velea a fost Papagalul la „Masked Singer România”. „Sper că v-a plăcut personajul meu”, a spus cântărețul pe scena de la PRO TV.

