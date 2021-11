Pinguinul a urcat pe scena de la „Masked Singer România” de mai multe ori, acolo a interpretat diverse melodii. INNA, Mihaela Rădulescu, Horia Brenciu și Alexandru Bogdan au rămas uimiți când au văzut spectacolul oferit de vedeta care se ascunde în spatele măștii.

Cine este Pinguinul de la „Masked Singer România” sunt curioși și detectivii să afle. Așadar, el a oferit mai multe indicii despre identitatea sa.

„În viața mea de zi cu zi sunt o persoană foarte veselă și sigură pe mine! Însă am și superstiții! Am o colecție de talismane fermecate și întotdeauna mă dau trei pași în spate când o pisică neagră îmi taie calea. Voi nu aveți superstiții? Îmi place mâncarea, sunt un gurmand și am înțeles că poți câștiga aprecierea oamenilor și prin alte metode: stomac și papile gustative. Cum o dau, cum o sucesc, oamenii tot mă iubesc! Sunt un pinguin fidel și nu mi-am pierdut capul niciodată”, a declarat Pinguinul de la „Masked Singer”.

Astfel, INNA s-a întrebat: „Oare ești bucătar?”, în timp ce Alex Bogdan e de părere că Pinguinul este Ramona Bădescu, iar Horia Brenciu se gândește la Ioana Băsescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cine este Pinguinul de la „Masked Singer România”

Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan încearcă să pună cap la cap toate informațiile primite, vor analiza cu atenție fiecare sunet pe care masca îl scoate și vor încerca să ghicească cine se ascunde în costum.

„Ori de câte ori îmi fac apariția stârnesc buna dispoziție și fur zâmbete, dar nu întotdeauna a fost așa. Mi s-a spus că nu sunt potrivit pentru nimic. Ba că am coada prea scurtă, ba că am aripile prea mici, că sunt pitic, că sunt grăsun și alte lucruri care mi-au dat de gândit, dar care nu m-au abătut de la drumul meu. Am plecat de la Sud, de la Pol, la o vârstă fragedă și nu m-am oprit până nu am ajuns acolo unde mi-am propus”, au fost indiciile pe care Pinguinul le-a mai dat la „Masked Singer România”.

Emisiunea „Masked Singer” e în fiecare zi de joi, de la 21.30, la PRO TV.

Citeşte şi:

Detalii neștiute despre soțul finlandez al Narcisei Suciu. Sunt căsătoriți de 11 ani: „El îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă”

Anunțul făcut de Paula Chirilă la 4 ani de la divorț: „Fericirea mea nu e în buzunarul nimănui”

Mircea Badea a întârziat la emisiune, după ce a fost oprit de Poliție: „Era un mare filtru”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Tânăra care și-a luat PROPRIUL TATĂ de SOȚ. Motivul este halucinant...

Observatornews.ro O femeie de 38 de ani cu COVID a murit în timp ce era la cumpărături în Iaşi. Nu era vaccinată şi s-a tratat acasă crezând că are gripă

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2021. Leii au parte de o zi care îi poate ajuta să se echilibreze și să-și pună ordine în gânduri

Știrileprotv.ro Când s-ar putea încheia pandemia, potrivit experților. Primele țări care ar putea ieși din criza sanitară

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul