Virgil Ianțu, mândru de familia lui. Cum arată iubita și fiica prezentatorului TV. „Un bătrânel fericit”

Virgil Ianțu a postat o fotografie în care apare alături de cele mai importante persoane din viața lui. „Asa arată un bătrânel fericit #family”, a scris Virgil Ianțu pe contul de Facebook, alături de o imagine în care apar fetele lui.

Virgil Ianțu nu vrea să se căsătorească

Deși are o relație de mulți ani cu mama fiicei sale, Virgil Ianțu nu vrea să se căsătorească. „Ea știe, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… s-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot și l-am întrebat cum putem face ca în fața lui Dumnezeu să ne cununăm?

El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că așa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru și nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi și Padre nu stau un funcționar public și o foaie din asta.

Așa e de când lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ștampila și cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în fața lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l mințim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea. Nu vreau să stau după acte”, a spus Virgil Ianțu, potrivit life.ro.

