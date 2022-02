Viviana Sposub s-a pregătit intens pentru marea finală de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și speră că ea va fi câștigătoarea. Iubita lui George Burcea a dezvăluit că a muncit extrem de mult pentru acest proiect și speră să eforturile sale vor fi apreciate de jurați, dar și de telespectatori.

„Am muncit atât de mult pentru proiectul ăsta și evident că din când în când m-am imaginat câștigătoare. În momentul ăsta nu pot decât să sper că ținuta și momentul artistic pe care le-am pregătit vor fi pe placul celor de acasă și că mă vor vota în număr mare, iar dacă îmi voi auzi numele «Viviana Sposub, marea câștigătoare „Bravo, ai stil”», cu siguranță că voi fi cea mai fericită femeie din lume”, a declarat Viviana Sposub, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Pe tot parcursul competiției, concurenta a avut parte de susținerea necondiționată a lui George Burcea, iubitul ei. Viviana Sposub a fost invitată la „Teo Show” în ediția de vineri, 4 februarie, unde a vorbit despre proiectul în care este implicată.

„Rămân cu amintiri foarte frumoase, cu lecții învățate despre oameni, stil, toată această lume a televiziune, poate și cu banii, cine știe. Am învățat o grămadă și am început să cumpăr foarte multe lucruri. M-a ajutat tot ce am auzit de la jurați. Sunt o persoană care tratează orice sfat cu deschidere și trec totul prin filtrul meu. De fiecare dată când voi deschide dulapul voi ști ce să aleg, pentru că am avut niște profesori foarte buni”, a spus concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Sâmbătă, 5 februarie, începând cu ora 20.00, va avea loc marea finală „Bravo, ai stil! Celebrities”! Emoții, spectacol, transformări spectaculoase și ținute pe măsură vor fi doar câteva dintre ingredientele unui show de excepție la finalul căruia va fi desemnată, în urma voturilor publicului, cea mai stilată celebritate din România.



