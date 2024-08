George Burcea și Viviana Sposub au împlinit patru ani de relație, marcând un parcurs plin de dragoste, dar și de provocări. Cuplul a dezvăluit recent în emisiunea „Viață fără filtru” secretul poveștii lor de iubire, subliniind că au reușit să mențină flacăra aprinsă în ciuda certurilor și despărțirilor temporare.

Relația lor, începută cu o dragoste la prima vedere, a traversat momente atât frumoase, cât și dificile. Anul trecut, George și Viviana au anunțat o despărțire, însă curând după aceea s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună. În cei patru ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să gestioneze momentele tensionate și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

George Burcea a mărturisit că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, iar faptul că s-au susținut reciproc în carierele lor a avut un impact major asupra poveștii lor de iubire, întărindu-le legătura și aducându-i mai aproape unul de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru”, potrivit spynews.ro.

Recomandări Cazul medicului timișorean Octavian Mazilu care număra șpaga în toaletă: condamnat cu suspendare, pentru că „nu condiționa actul medical de primirea banilor”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă”

Viviana Sposub a dezvăluit că decizia de a locui împreună a fost una spontană, venită pe fondul pandemiei de coronavirus. Fiind prima dată când locuia alături de un bărbat, Viviana l-a primit pe George cu brațele deschise, iar acest pas a contribuit la consolidarea relației lor.

„Am terminat emisiunea, el avea o filmare și a trebuit să facă un test pentru covid, a ieșit pozitiv. A apărut și în presă imediat. Evident că mi-am făcut și eu testul, era și la mine. A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă. A venit, i-am deschis ușa, și am zis gata. De atunci am rămas pentru totdeauna”, a declarat Viviana Sposub, la Viață fără filtru.

Urmărește-ne pe Google News