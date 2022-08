Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV PLUS, Vladimir Drăghia a oferit mai multe detalii despre rolul său și atmosfera de la filmări.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Îmi place echipa, îmi place că am un rol care este destul de apropiat de mine și părerea mea este că îi fac față, fiindcă după atât timp îmi era frică să nu cumva să nu-i fac față rolului și programului de filmare. Abia aștept să văd ce urmează… Nici noi nu știm tot scenariul, citim pe măsură ce filmăm”, a declarat Drăghia, care îl va interpreta pe Mișu în CLANUL.

Vladimir Drăghia a vorbit și despre pasiunea lui pentru actorie

„A început să-mi placă actoria imediat ce am început să o practic, acum vreo 15 ani, cu primele roluri în reclame. Apoi am avut niște roluri mici în seriale și pe măsură ce am început să cunosc din ce în ce mai bine meseria asta a început să-mi placă din ce în ce mai mult”, a declarat actorul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul! „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro ȘOC! Câți bani a câștigat Inna după ce a cântat în fața a 200.000 de spectatori la Tomorrow Land EXCLUSIV

Observatornews.ro Ultimele ore din viaţa celor două surori spulberate de tren în Italia. Noapte de coşmar în club pentru Giulia şi Alessia

HOROSCOP Horoscop 2 august 2022. Scorpionii se sabotează singuri cu tot felul de inițiative care își complică viața și își subminează relațiile importante

Știrileprotv.ro Mia Khalifa și noua sa cucerire? Modelul a fost surprins în locuința unui jucător de fotbal

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi