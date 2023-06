Emoții intense au trăit aseară finaliștii de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19. După ce toți și-au prezentat spectacolele, cei care au impresionat cu adevărat jurații, dar și colegii de la canapea și spectatorii, obținând cel mai mare punctaj de la fiecare jurizare, au fost WRS și Emilian.

Cu un total de 525 puncte, WRS și Emilian au obținut trofeul și premiul cel mare pentru a doua oară consecutiv, scrie a1.ro. Pe locul 2, cu 450 de puncte, s-au situat CRBL și Radu Țibulcă. Locul 3 a fost ocupat de Nicole Cherry și Juno, cu 448 de puncte, iar locul 4 de ADDA și Radu Bucălae, care au înregistrat un total de 409 puncte.

WRS și Emilian, primele declarații după ce au câștigat „Te cunosc de undeva”, sezonul 19

„Vă mulțumim din suflet, suntem impresionați. Cred că prima oară când am pășit pe scena asta nu ne-am fi gândit vreodată că putem să câștigăm un sezon, d-apăi să reușim să îl câștigăm și pe al doilea.

E ca și cum am primit un tort și este format și din voi, echipele pe care le-am cunoscut în sezonul acesta Blatul acela serios format din Anca și Jean, un pic de sirop de femeie așa cum ne-au oferit Amna și Misha, urmate de un pic de sare, că așa se pune, CRBL și Radu, primul strat de cremă ADDA și Radu Bucălae, glazura fină formată din Cristina și Damian, ornamentele de pe tort Valentin și Codruța și nu în ultimul rând, cireșele de pe tort Nicole Cherry și Juno”, a declarat Emilian.

În finala „Te cunosc de undeva!” sezonul 19, WRS și Emilian s-au transformat în Michael Jackson. Momentul lor a fost îndelung aplaudat de toți cei prezenți.

Cum s-au pregătit WRS și Emilian pentru finala „Te cunosc de undeva”, sezonul 19

Finala sezonului 19 „Te cunosc de undeva!” le-a adus numeroase provocări echipelor rămase în ultima cursă pentru trofeul emisiunii și, desigur, pentru premiul de 15.000 de Euro. WRS a primit însă o provocare în plus și cu „o greutate“ semnificativă pentru că a venit chiar de la colegul său, Emilian.

Totul a pornit de la referința pe care ruleta le-a oferit-o: melodia „They Dont Care About Us“, lansată de Michael Jackson. În fața juraților, WRS a mărturisit cu ce s-a confruntat. „Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (….). Ne-am luat o sală de dans extra, ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!“, i-a spus WRS colegului său de echipă.

Cei doi finaliști s-au pregătit sârguincios și la orele de actorie. „Sunt două referințe: este o revoltă, o revoltă spusă cu voce tare și privind planeta asta în ochi… pe vinovați, în ochi. Are un ritm extraordinar și are o putere de a rosti cuvintele – este o singură gură care vorbește despre toate durerile lumii“, a afirmat Adriana Trandafir la antrenamente.

„Michael Jackson – nu se putea mai bine, sincer! Din punctul meu de vedere, e un personaj cu greutate foarte mare și, pe lângă treaba asta, e foarte mult de lucru, e foarte greu (…). Este un personaj colosal, omul ăla nu stă o secundă pe scenă, mie asta mi se pare cel mai greu“ , a subliniat Emilian.

