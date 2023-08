În luna noiembrie a anului trecut, Zanni anunța pe rețelele de socializare că și-a cumpărat casă și mașină. Artistul era foarte încântat de realizările sale și mărturisea că nu își imagina niciodată că va avea atât de mult succes. Zanni a crescut la orfelinat, iar Alex Velea l-a luat sub aripa lui protectoare și l-a lansat în lumea muzicii.

„Sunt la casa mea! Sunt prea fericit, s-a întâmplat totul atât de repede. Mi-era greu să cred că o să am apartamentul meu, darămite şi casă, şi maşină. Vă mulţumesc vouă pentru că l-aţi iubit pe Zanni, exact aşa cum este el, cu rele şi mai ales cu rele. Pot să zic că-s mulţumit, împlinit şi fericit. Să vedem cât va dura”, a scris solistul pe una dintre paginile sale de pe reţelele sociale.

După doar câteva luni de când și-a cumpărat casa, Zanni a anunțat că își dorește să o schimbe sau să o vândă și să se mute într-un apartament din București.

„Schimb casă verde full smart 5 camere, 3 băi, full mobilată premium, panouri fotovoltaice – cu apartament în București, sector 1-2-3”, este anunțul postat de Zannidache pe contul său de Instagram, potrivit playtech.ro. În prezent, cântărețul locuiește în Ilfov și își dorește să revină în Capitală.

Recomandări O nouă alertă meteo de vijelii! Jumătate de țară, vizată de ploi torențiale și furtuni. Harta zonelor aflate sub cod portocaliu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Zanni și Alex Velea nu își mai vorbesc

Zanni și Alex Velea au colaborat mai mult timp pe plan muzical, însă acum cei doi nu își mai vorbesc. Fostul câștigător de la Survivor România a dat noi detalii despre relația cu Velea și a spus de ce a luat decizia de a ieși din echipa artistului.

Zanni a spus că niciodată nu s-a simțit 100% integrat la Golden Boy, ba chiar că unii colegi de studio i-au pus bețe-n roate.

„Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim. Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună.

Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea pe YouTube, potrivit Fanatik.

Recomandări DIASPORA PIERDUTĂ. Un tânăr român născut lângă Roma muncește acum sezonier în Norvegia: „Am plecat din cel mai frumos sat din Italia și, când am ajuns prima dată în România, nu era asfalt”

„Colaborarea a fost o perioadă, am început să îmi pierd încrederea, speranța. Iar mai colaboram, iar mă opream. Iar mă închideam în mine. Nu mai știam ce vreau să fac, dacă sunt bine în gașca asta. Nu mai știam dacă energia asta, trapanele… Nu mă simțeam în largul meu. Iar reveneam la studio, mă mințeam. Iar încetam. Mă întreba: «Ce ai, Zanni, ești bine?». Colaboram o săptămână, două, iar stăteam acasă.

În prezent, această colaborare s-a rupt pentru că nu aveam conexiune. Nu am crezut niciodată în conceptul ăsta Golden Boy Society. Trapanele. Care e mesajul: gagici, mașini, șmecherie. Niciodată n-am putut. Alex m-a înțeles și părțile mele am încercat să le fac mai pe iubire, mai pe distracție. Eram pe manele, până la urmă. Nu eram în largul meu”, a mărturisit Zannidache.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Bătrânii care rămân fără pensie! Decizia vizează 1 milion de români. Anunțul e oficial

Viva.ro Ana Morodan, dezvăluiri tulburătoare despre dependența de pastile! Ce s-a aflat abia acum: 'Nu eram capabilă să...'

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Ce taxe și comisioane există la transferurile bancare dacă ești client Banca Transilvania, ING, Raiffeisen, BCR sau BRD. Banii pe care îi pierzi fără să îți dai seama

Știrileprotv.ro Cum a ajuns fata de 11 ani care fusese dată dispărută la bărbatul care a agresat-o sexual. S-a întors în lenjerie bărbătească

Observatornews.ro Fată găsită moartă într-un parc din Mangalia, în plină zi. Se afla sub o bancă şi avea semne de violenţă pe corp

Orangesport.ro Nu este maşina lui Gigi Becali! De ce a apărut, de fapt, în Rolls-Royce şi ce impresie i-a lăsat bolidul de 500.000 de euro: "Vorbesc serios" | EXCLUSIV

Unica.ro Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit în Italia. Detaliul care a atras atenția în imaginile de la eveniment