Surse din cadrul azilului au declarat pentru Libertatea că Zina Dumitrescu a acuzat stări de amețeală și refuză să mănânce. Medicii care au răspuns solicitării i-au pus acesteia o perfuzie cu calciu și au vrut să o transporte la spital, însă mama Zina a refuzat.

Deși nu suferă de o boală gravă, starea de sănătate a Zinei Dumitrescu se degradează pe zi ce trece. Recent, directorul azilului din Ghermănești, Ion Cassian, a declarat pentru Libertatea că sfârșitul fostului designer e aproape și face deja pregătiri.

„Sper să nu fie cazul, dar noi suntem pregătiți de ce e mai rău. Suntem deja în contact cu angajații cimitirului, cu care am stabilit să-i sunăm dacă se va întâmpla tragicul eveniment. De când s-a întors de la spital nu există nici o îmbunătățire a stării sale. Are zile în care nu mai mănâncă nimic. Am suplimentat această lipsă de alimentație cu vitamine. Eu tot sper să-și revină. De fiul său nu mai știu nimic. El a fost pus în temă că mama sa nu e prea bine, dar în ultimul timp nu a mai vizitat-o. Iar a dispărut”, ne-a declarat Ioan Cassian, în urmă cu două săptămâni.

