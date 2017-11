Cunoscutul fotbalist Cristi Chivu își vinde vila de lux din Corbeanca, în care s-a mutat în 2012 și a locuit câțiva ani, potrivit unui anunț de vânzare publicat pe Imobiliare.ro și descoperit de jurnaliștii Libertatea. Proprietatea cu adevărat impresionantă ar putea fi cumpărată însă doar de unul dintre cei mai bogați români.

Casa din Corbeanca cuprinde șase camere, șapte băi și este extrem de spațioasă, având o suprafață utilă de 1.000 de mp.

Fotografie cu piscina interioară, publicată în 2012

Fotografie cu piscina interioară publicată în anunț

În plus, vila spectaculoasă le va oferi viitorilor proprietari spații de recreere incredibile, precum propriul centru de fitness, o sală de bowling și de biliard, o sală de spectacole, un cinematograf, o zonă de spa și o piscină interioară. În plus, are și camere pentru angajați.

Fotografie cu vila lui Chivu din Corbeanca, 2012

Fotografie publicată în anunțul de vânzare, 2017

Construită în 2008, proprietatea dispune și de o grădină superbă și de două locuri de parcare.