Angajatul, care lucra de 25 de ani în cadrul companiei și avea un istoric profesional impecabil, a fost concediat fără preaviz sau compensații financiare pentru că a luat patru hamburgeri de la firma pentru care lucra.

Angajații companiei de carne, cu 26 de lucrători, puteau achiziționa produse din carne prin intermediul companiei. Singura regulă era că trebuiau să le comande cu 24 de ore în avans, pentru ca și comanda să poată fi înregistrată și o factură să poată fi întocmită. Instrucțiunile de comandă erau afișate în mai multe limbi în cantina companiei, purtând textele: „Nu ridicați/preparați/puneți deoparte singuri” și „Nu se acceptă numerar – doar cu cardul”.

Pus în fața unei măsuri drastice după mai bine de două decenii de loialitate, bărbatul a contestat decizia de concediere în instanță, considerând că sancțiunea a fost complet disproporționată în raport cu fapta comisă și cu vechimea sa în firmă.

În martie, angajatul în vârstă de 64 de ani a fost abordat de doi colegi în parcare, după ce s-a descoperit că luase patru hamburgeri fără să fie înregistrați. Imaginile de pe camerele de filmat au arătat că bărbatul făcuse acest lucru de mai multe ori. Prin urmare, compania l-a concediat pe loc.

Reacția magistraților și compensația acordată

Judecătorii olandezi care au analizat dosarul au ajuns la concluzia că acțiunea angajatorului a fost nejustificat de dură. Deși au recunoscut că fapta bărbatului constituie o încălcare a regulamentului intern, magistrații au subliniat că firma trebuia să ia în considerare contextul general, vechimea îndelungată a salariatului și lipsa altor abateri anterioare.

În timpul procesului, angajatorul a susținut că firma a menținut o politică de toleranță zero în ceea ce privește furtul de carne. Un alt angajat ar fi fost concediat din același motiv încă din 2024, după care toți membrii personalului au primit o scrisoare care prezenta regulile de comandă. Bărbatul concediat susține că nu a primit niciodată această scrisoare, iar angajatorul a reușit să o găsească abia câteva luni mai târziu.

Alți angajați au declarat în scris că se prepara frecvent carne suplimentară de tartar și carne de hamburger și că personalul se servea în mod regulat singur cu aceasta. Conversațiile telefonice au arătat că și alți colegi luau frecvent carne fără a o comanda cu 24 de ore înainte.

„În plus, compania nu a demonstrat că a verificat dacă această politică era respectată, de exemplu prin verificări aleatorii ale bagajelor”, a declarat judecătorul. Prin urmare, aplicarea politicii de toleranță zero s-a dovedit nejustificată.

Conform instanței din Utrecht, concediarea sumară este, prin urmare, nejustificată. „Judecătorul instanței subdistrictuale este de părere că luarea repetată a câtorva hamburgeri nu constituie motive urgente pentru concediere sumară.”

În consecință, instanța a decis că desfacerii contractului de muncă i-au lipsit temeiurile legale echitabile și a obligat compania să îi plătească fostului angajat o compensație financiară totală de un sfert de milion de euro, suma incluzând plățile compensatorii pentru rezilierea abuzivă a contractului și drepturile salariale restante.

Deoarece concedierea a fost nejustificată, compania de comercializare a cărnii trebuie acum să-i plătească fostului angajat o serie de plăți compensatorii. În primul rând, are dreptul la o plată compensatorie standard de aproape 57.000 de euro. În plus, va primi salariul aferent perioadei de preaviz, în valoare de peste 30.000 de euro.

În plus, angajatorul trebuie să îi plătească despăgubiri de aproape 160.000 de euro pentru concedierea abuzivă. În cele din urmă, bărbatul urmează să primească peste 22.000 de euro drept salariu restant și indemnizație de concediu, inclusiv o penalizare pentru plata cu întârziere. Aceasta ridică costul total pentru angajator la aproape 270.000 de euro.

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