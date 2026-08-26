Dacă în presa română bijuteria a fost prezentată inițial ca având o valoare de aproximativ două milioane de euro, informațiile prezentate acum în fața instanței britanice indică o sumă mult mai mică.

Potrivit publicației britanice The Standard, procurorii au susținut că ceasul furat de la designerul român valorează în prezent aproximativ 160.000 de euro. Informația vine în contextul procesului în care doi bărbați sunt acuzați că i-ar fi furat bijuteria lui Cătălin Botezatu.

Diferența dintre cele două evaluări este considerabilă. Valoarea de două milioane de euro apăruse în relatările din februarie, când presa britanică scria despre un Richard Mille extrem de rar, despre care se presupunea că face parte din colecția Sapphire.

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Procurorii au precizat însă că designerul primise ceasul în urmă cu aproximativ 10 ani și au susținut că obiectul ar fi valorat acum „semnificativ mai mult”. Prin urmare, suma de 160.000 de euro trebuie privită în contextul informațiilor prezentate instanței și nu neapărat ca o evaluare definitivă a valorii de piață a piesei.

De aici apare și diferența față de informațiile publicate la începutul anului. În februarie, Daily Mail și mai multe publicații românești au relatat că ceasul ar fi valorat aproximativ două milioane de lire sterline. Unele materiale au asociat piesa cu seria Sapphire de la Richard Mille, una dintre cele mai rare game produse de companie.

Ceasul a fost tăiat de la mâna designerului

Jaful a avut loc în noaptea de 28 ianuarie 2026, în Berkeley Square, în cartierul londonez Mayfair. Cătălin Botezatu plecase de la restaurantul Amazonico și s-a oprit câteva minute lângă mașină, unde fuma împreună cu un prieten.

Potrivit procurorului Arizuna Asante, designerul a fost abordat de trei bărbați. Aceștia l-ar fi înconjurat și i-ar fi smuls ceasul de la mâna stângă. Procurorii cred că pentru tăierea curelei din cauciuc ar fi fost folosit un cuțit, întrucât Cătălin Botezatu a rămas cu tăieturi la nivelul încheieturii.

În dosar apar trei suspecți. Younes Djoudi, despre care procurorii spun că ar fi fost implicat în jaf, a pledat deja vinovat. Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, de 30 de ani, sunt judecați pentru tâlhărie și neagă acuzațiile. Procesul celor doi este în desfășurare.

Anchetatorii susțin că cei trei ar fi urmărit zona și l-ar fi observat pe Cătălin Botezatu înainte de atac. Potrivit procurorului, Younes Djoudi ar fi trecut pe lângă designer în timp ce acesta fuma, iar ulterior ar fi revenit împreună cu ceilalți doi suspecți. Aceștia s-ar fi uitat la victimă înainte să plece, fapt interpretat de acuzare drept o posibilă recunoaștere a ceasului și o etapă de pregătire a jafului.

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