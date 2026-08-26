Ce înseamnă litera „H” pe un fundal galben

În Marea Britanie, astfel de panouri mici, galbene, cu litera neagră „H”, marchează locurile unde se află un hidrant în apropiere. Potrivit Serviciului de Pompieri Britanic, hidranții oferă acces la rețeaua de apă, permițând pompierilor să alimenteze vehiculele sau să obțină apă suplimentară în timpul intervențiilor de urgență.

Aceste indicatoare sunt esențiale pentru localizarea rapidă a hidranților, care sunt adesea amplasați sub pământ și pot fi dificil de observat fără o astfel de semnalizare vizibilă, scrie cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Pe lângă litera „H”, multe dintre aceste panouri includ și numere. Acestea oferă detalii tehnice despre hidrant, cum ar fi diametrul conductei de apă și distanța precisă până la punctul de acces. Este esențial ca aceste semne să rămână vizibile și să nu fie acoperite de vegetație, reclame sau alte obstacole.

La fel de important este ca zona din jurul hidrantului să fie liberă, deoarece vehiculele parcate necorespunzător pot îngreuna accesul pompierilor la sursa de apă în caz de incendiu.

Semnificația simbolurilor variază în funcție de țară

Cazul panoului cu litera „H” subliniază cât de important este să analizăm toate elementele unui semn rutier: forma, culoarea, eventualele numere sau săgeți și locul amplasării acestuia. În alte țări, simbolurile pot avea înțelesuri complet diferite. Spre exemplu, în Mexic, semnele de servicii și turism sunt marcate cu un fundal reflectorizant albastru, iar serviciile medicale sunt indicate printr-un simbol de cruce roșie.

Astfel, interpretarea unui simbol rutier precum „H” nu ar trebui să fie automată. După cum a arătat Blic, în contextul britanic, „H” pe un fundal galben nu indică un spital, ci un hidrant, un element crucial pentru intervențiile pompierilor în situații de urgență.

Tot în Marea Britanie, un semn rutier aparent simplu creează confuzie, iar șoferii care nu îl înțeleg riscă amenzi de până la 100 de lire sterline și trei puncte penalizare. Semnul, un cerc cu margine roșie și un interior alb i-a pus în dificultate pe mulți șoferi, unii fiind chiar sancționați pentru nerespectarea sa.

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