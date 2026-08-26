Cântăreața a mărturisit că, deși este o perfecționistă desăvârșită pe scenă și în colaborările cu trupa sa, principiile stricte din industrie nu se aplică în viața personală. Pentru ea, mariajul se bazează pe valori complet diferite. Prezentă la matinalul de la radio ZU, Andra a oferit detali neștiute din familia ei.

Andra, dezvăluiri după 20 de ani alături de Cătălin Măruță

„Eu locuiesc în casă cu Cătălin Măruță de 20 de ani! La mulți ani credeți că a cântat mereu pe ton? Abia acum cântă pe ton. Nu e despre asta. Oricât aș fi de perfecționistă cu mine și cu bandul meu, cu oamenii cu care lucrez, în relația mea cu soțul meu nu e despre asta. E despre a găsi liniștea pentru sufletul meu, nu despre cât de bine cântă. Niciodată n-a fost despre asta. Acolo este despre iubire, despre comunicare, despre multe alte lucruri care nu au treabă cu muzica. N-o fi el talentat la muzică, dar este echilibrul nostru”, a explicat Andra.

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Pe lângă aspectele care țin de conexiunea lor sufletească, artista a abordat și subiectul neînțelegerilor casnice, explicând că temperamentele lor diferite îi ajută să depășească orice moment de tensiune.

Andra: „El ține supărare două-trei zile, pe când eu în cinci minute îmi revin”

Deși se descrie ca fiind o persoană mai impulsivă, abordarea calmă a prezentatorului TV reușește de fiecare dată să stingă disputele înainte ca acestea să escaladeze.

Totuși, modul în care cei doi procesează momentele de supărare rămâne diferit.

„Eu vreau câteodată să mă cert, dar n-am cu cine! El întotdeauna a fost diplomat, aplanează întotdeauna situațiile. Eu sunt impulsivă, vreau să mă cert, dar n-am cu cine. Cred că de asta și funcționează. În același timp, el ține supărare două-trei zile, pe când eu în cinci minute îmi revin. Adică eu mă cert cu tine, dar îmi trece repede”, a adăugat vedeta.

Relația dintre Andra și Cătălin Măruță continuă să reprezinte un reper de stabilitate în lumea mondenă, arătând că înțelegerea reciprocă, diplomația și capacitatea de a găsi un echilibru emoțional sunt ingredientele esențiale ale unui mariaj de durată.

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