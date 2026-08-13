Identitatea câștigătorilor nu a fost dezvăluită de Loteria Națională, pentru a le proteja anonimatul. Suma exactă pe care o primește fiecare dintre ei nu a fost dezvăluită.

„Un moment excepțional pentru punctul de vânzare”, a declarat un reprezentant al Loteriei.

Cecul nu va fi înmânat norocoșilor câștigători vineri, 14 august, la ora 11:00, ci persoanei responsabile de chioșcul de ziare.

Aceasta este a șasea oară în decurs de un an când jackpotul EuroMillions este câștigat de un belgian. Pe 12 iunie 2026, un alt jucător belgian a câștigat cel mai mare premiu din istorie, de aproape 175 de milioane de euro.

În ianuarie 2026, un grup de 21 de persoane din Zingem a împărțit 123 de milioane de euro. Biletul câștigător — care a conținut numerele norocoase 14, 18, 31, 35, 46 și stelele 7 și 11 — a fost jucat la o brutărie din localitatea Zingem, Flandra de Est.

În 2022, un grup de 165 de persoane dintr-o localitate belgiană a câștigat circa 143 de milioane de euro la loteria EuroMillions. Fiecare dintre jucători a încasat aproximativ 868.000 de euro.

Șansele de a câștiga jackpotul EuroMillions sunt de 1 la 139.838.160, mai scrie publicația citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE