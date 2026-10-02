Cele 6 alimente pe care nu ar trebui să le combini niciodată cu cafeaua

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Pentru mulți români, o zi bună începe cu o ceașcă de cafea aburindă. Însă, ceea ce alegem să consumăm alături de această băutură poate influența semnificativ efectele sale asupra organismului. Anumite combinații alimentare pot reduce beneficiile cafelei sau chiar pot afecta sănătatea, relatează Blick, parte a grupului Ringier.
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Deși portocalele, lămâile sau grepfruturile sunt recunoscute pentru aportul lor de vitamine, asocierea acestora cu cafeaua poate deveni problematică.
„Atât citricele, cât și cafeaua au un conținut ridicat de aciditate, iar împreună pot irita stomacul, provocând arsuri sau greață”, explică experții. Persoanele cu un stomac sensibil ar trebui să evite această combinație.
Carnea roșie este o sursă excelentă de fier, esențial pentru sănătatea sângelui. Totuși, consumul de cafea împreună cu sau imediat după masă poate reduce absorbția acestui nutrient important, afectând pe termen lung sistemul imunitar și formarea globulelor roșii.
Deși mulți preferă să adauge lapte în cafea, această combinație nu este ideală. Potrivit cercetărilor, cafeaua poate diminua absorbția calciului, mineral esențial pentru sănătatea oaselor. Dacă organismul nu poate utiliza eficient calciul, riscul de probleme osoase crește în timp.
Cartofii prăjiți, puiul prăjit sau alte alimente bogate în grăsimi saturate nu sunt niciodată o alegere sănătoasă. Dar combinate cu cafeaua, riscurile cresc exponențial.
„Consumul ridicat de cafea poate influența negativ nivelul colesterolului, iar asocierea cu grăsimile din alimentele prăjite amplifică riscul de boli cardiovasculare”, subliniază specialiștii.
Mulți dintre noi preferăm cerealele îmbogățite cu vitamine și minerale la micul dejun. Totuși, cafeaua poate reduce absorbția zincului din acestea, diminuând astfel beneficiile nutriționale ale mesei.
Gustările sărate sau mesele bogate în sare pot crește tensiunea arterială, iar cafeaua poate accentua acest efect. Deși una până la trei cești pe zi nu reprezintă un pericol pentru majoritatea oamenilor, consumul excesiv combinat cu o dietă bogată în sare trebuie evitat.
Din fericire, există și opțiuni alimentare care se potrivesc de minune cu o ceașcă de cafea, fără a aduce efecte negative asupra sănătății:
Pentru a savura cafeaua fără regrete, ține cont de câteva trucuri simple:
Dacă respecți aceste recomandări, te poți bucura de aroma inconfundabilă a cafelei fără să-ți afectezi sănătatea. Așa cum subliniază studiile, combinațiile alimentare potrivite pot face o diferență majoră în rutina ta zilnică.