Cele 6 alimente pe care nu ar trebui să le combini niciodată cu cafeaua

Pentru mulți români, o zi bună începe cu o ceașcă de cafea aburindă. Însă, ceea ce alegem să consumăm alături de această băutură poate influența semnificativ efectele sale asupra organismului. Anumite combinații alimentare pot reduce beneficiile cafelei sau chiar pot afecta sănătatea, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Ce alimente ar trebui evitate alături de cafea

Citrice: un mix acid care poate irita stomacul

Deși portocalele, lămâile sau grepfruturile sunt recunoscute pentru aportul lor de vitamine, asocierea acestora cu cafeaua poate deveni problematică.

„Atât citricele, cât și cafeaua au un conținut ridicat de aciditate, iar împreună pot irita stomacul, provocând arsuri sau greață”, explică experții. Persoanele cu un stomac sensibil ar trebui să evite această combinație.

Carne roșie: cafeaua împiedică absorbția fierului

Carnea roșie este o sursă excelentă de fier, esențial pentru sănătatea sângelui. Totuși, consumul de cafea împreună cu sau imediat după masă poate reduce absorbția acestui nutrient important, afectând pe termen lung sistemul imunitar și formarea globulelor roșii.

Laptele: dușmanul din ceașcă pentru calciu

Deși mulți preferă să adauge lapte în cafea, această combinație nu este ideală. Potrivit cercetărilor, cafeaua poate diminua absorbția calciului, mineral esențial pentru sănătatea oaselor. Dacă organismul nu poate utiliza eficient calciul, riscul de probleme osoase crește în timp.

Mâncărurile prăjite: un cocktail periculos pentru inimă

Cartofii prăjiți, puiul prăjit sau alte alimente bogate în grăsimi saturate nu sunt niciodată o alegere sănătoasă. Dar combinate cu cafeaua, riscurile cresc exponențial.

„Consumul ridicat de cafea poate influența negativ nivelul colesterolului, iar asocierea cu grăsimile din alimentele prăjite amplifică riscul de boli cardiovasculare”, subliniază specialiștii.

Cereale îmbogățite cu minerale: zincul nu este absorbit corect

Mulți dintre noi preferăm cerealele îmbogățite cu vitamine și minerale la micul dejun. Totuși, cafeaua poate reduce absorbția zincului din acestea, diminuând astfel beneficiile nutriționale ale mesei.

Mâncăruri sărate: risc de hipertensiune

Gustările sărate sau mesele bogate în sare pot crește tensiunea arterială, iar cafeaua poate accentua acest efect. Deși una până la trei cești pe zi nu reprezintă un pericol pentru majoritatea oamenilor, consumul excesiv combinat cu o dietă bogată în sare trebuie evitat.

Ce alimente completează perfect cafeaua

Din fericire, există și opțiuni alimentare care se potrivesc de minune cu o ceașcă de cafea, fără a aduce efecte negative asupra sănătății:

Fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de fibre și energie de lungă durată.

sunt o sursă excelentă de fibre și energie de lungă durată. Fructele de pădure aduc un plus de vitamine și dulceață naturală.

aduc un plus de vitamine și dulceață naturală. Nucile oferă grăsimi sănătoase și un gust care completează perfect aroma cafelei.

Sfaturi pentru a profita de cafea

Pentru a savura cafeaua fără regrete, ține cont de câteva trucuri simple:

Consumă cafeaua dimineața sau devreme, după-amiaza.

Evită să bei cafea în timpul meselor bogate în fier, calciu sau zinc.

Lasă câteva ore între consumul de cafea și anumite alimente.

Nu depăși 4-5 cești pe zi.