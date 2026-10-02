Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, unele persoane născute în acest semn s-ar putea purta mai rezervat față de cunoștințele lor pe fondul unor semnale sau constatări cu privire la caracterul persoanei sau la temeiul relației lor.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie; între 25 octombrie și 4 decembrie, ea va reveni în zodia Balanței și va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027, dându-le o șansă nativilor să încheie niște demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa a III-a a comunicării, învățării și a deplasărilor pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, casa a XII-a a sănătății va fi solicitată de cele patru posturi astrale în tranzit prin acest sector dificil, atât de înțeles, cât și de controlat. Pe fond, vorbim de o solicitare a axei cardiovasculare cu impact asupra sistemului nervos, a axei cardiovasculare cât și a sistemului - vegetativ, venos sau vascular, în general. Va fi nevoie de o atenție sporită la cele mai mici disfuncții, precum și de o medicație responsabilă.

Posibile efecte asupra fiziologiei organismului din cauza unor fraze, afirmații, acuzații sau informații care îi tulbură și îi alarmează pe cei născuți în Fecioară. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, echilibrul va fi influențat de Luna în casa I a personalității.