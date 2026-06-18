Norma se alătură programului „Case la 1 euro”

Norma, un sat din regiunea italiană Lazio, situat pe Munții Lepini, a decis să adere la programul „Case la 1 euro” pentru a încerca să combată fenomenul depopulării care a afectat localitatea în ultimii ani.

Inițiativa pune la dispoziția cumpărătorilor locuințe la prețul simbolic de un euro, însă aceștia trebuie ulterior să suporte costurile lucrărilor de renovare și cheltuielile notariale.

Localitățile mici și satele istorice din Italia se confruntă cu o problemă tot mai accentuată: plecarea locuitorilor către orașe mai mari, care oferă mai multe servicii și oportunități economice.

În timp ce specialiștii consideră că fenomenul poate fi combătut prin dezvoltarea serviciilor publice și a infrastructurii, tot mai multe administrații locale recurg la stimulente pentru a atrage noi rezidenți. Printre acestea se numără și programul „Case la 1 euro”, care pune în vânzare clădiri abandonate ce necesită renovare completă. După ce recent și orașul Caltanissetta a anunțat aderarea la program, și Norma a lansat propria inițiativă pentru revitalizarea centrului său istoric.

Un sat medieval cu o istorie veche de secole

Norma este un pitoresc sat medieval din provincia Latina, în regiunea Lazio. Așezat pe Munții Lepini și cu vedere spre Câmpia Pontină, este considerat unul dintre cele mai panoramice locuri din întreaga regiune.

Localitatea are o istorie bogată, legată de vechea a;ezare romană Norba, de conflictele feudale și de perioadele în care a fost controlată de importante familii aristocratice.

Pentru a evita pierderea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale, autoritățile și locuitorii au decis să participe la programul „Case la 1 euro”, denumit în acest caz „Discover Norma”, relatează publicația Fan Page. Proiectul urmărește recuperarea unui număr cât mai mare de imobile abandonate sau neutilizate și reintroducerea lor pe piață pentru a atrage noi locuitori.

Autoritățile speră astfel să salveze străduțele caracteristice și casele din piatră ale centrului istoric, dar și să promoveze atracțiile locale, precum Parcul Arheologic Norba și Muzeul Ciocolatei. Primarul Andrea Dell’Omo a anunțat că intenționează să ofere stimulente și să atragă investitori, considerând că dezvoltarea turismului și creșterea numărului de rezidenți pot contribui la revitalizarea orașului.

Cum funcționează programul „Case la 1 euro”

Inițiativa este concepută pentru a sprijini atât administrația locală, cât și persoanele interesate să cumpere o locuință. Primăria promovează proiectul și oferă garanții privind procesul de achiziție, însă cumpărătorii trebuie să respecte mai multe obligații.

În primul rând, aceștia trebuie să prezinte un proiect de renovare bine fundamentat și realizabil, care să demonstreze că intenționează să reabiliteze efectiv imobilul. De asemenea, toate costurile notariale, taxele de înregistrare, transferul proprietății și cadastrarea sunt suportate integral de cumpărător.

Noii proprietari trebuie să informeze autoritățile cu privire la începerea și finalizarea lucrărilor și să respecte termenele stabilite în momentul achiziției. Programul prevede și constituirea unei garanții financiare, sub forma unei polițe fideiusorii, care este returnată după finalizarea lucrărilor. Valoarea acesteia poate varia între 1.000 și 5.000 de euro.

Unde sunt disponibile casele de 1 euro în 2026

În 2026, programul caselor de 1 euro este prezent în 14 regiuni din Italia. Majoritatea ofertelor se află în sudul țării, în special în Sicilia, Calabria și Sardinia, însă există oportunități și în alte regiuni, precum Toscana, Lazio, Piemonte sau Marche.

Lista localităților implicate este actualizată constant, iar noi comune pot lansa programe similare în fiecare an. Din acest motiv, cei interesați sunt sfătuiți să urmărească paginile oficiale ale administrațiilor locale pentru a afla când apar noi oferte.

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