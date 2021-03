Care au fost obstacolele pe care le-ai întâlnit și cum te-a ajutat programul Plan de Viață să le depășești?

Obstacolele pe care le-am întâlnit au fost, în principal, pe plan financiar. Programul Plan de Viață m-a ajutat mult în acest sens și nu cred că m-aș fi descurcat altfel.

Dintre atelierele la care ai participat prin programul Plan de Viață, care a fost preferatul tău? De ce?

Toate atelierele la care am participat mi-au plăcut. Am avut de învățat din fiecare câte ceva, dar cel mai important lucru este că am învățat ce înseamnă responsabilitatea și cum trebuie asumată.

Care au fost experiențele tale în piața muncii? Ce loc/locuri de muncă ai avut? Ce ți-a plăcut și ce nu? Ce ai învățat de la fiecare?

Încă de la 18 ani am început să muncesc. Eram lăcătuș mecanic și am avut primul contract de muncă. Am plecat apoi la Pitești, pentru un curs de bucătar, cu ajutorul căruia am plecat la mare, unde am lucrat două luni. Din păcate, experiența nu a fost una prea reușită, pentru că patronul nu mi-a plătit decât jumătate din salariul trecut pe contract.

După această experiență, am venit la București și am stat la un prieten, care m-a ajutat să mă angajez la restaurantul în care lucra el. Era un restaurant cu specific elvețian, în Centrul Vechi. Apoi, am aflat de programul Plan de Viață și am reușit să mă angajez la Subway, un lanț de fast food. De aici, am plecat la un restaurant de lux, la care lucrez și în prezent. Resaurantul în care lucrez acum se numește Pata Negra și sunt foarte mulțumit de jobul meu.

Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de când faci parte din programul Plan de Viață? Cum crezi că te vor ajuta în viitor, ca adult?

Cel mai important lucru pe care le-am învățat în acest proiect este cum să îmi gestionez economiile. Am învățat ce înseamnă responsabilitatea vieții de adult și cum să reușesc tot ceea ce îmi propun.

Pe plan profesional, ce ți-ar plăcea să faci în viitor? Dar pe plan personal, ce-ți dorești?

Pe viitor, îmi doresc să fac muzică. Îmi place ceea ce fac acum, dar pasiunea mea rămâne muzica, lucru pe care sper că pot să îl fac într-un viitor apropiat.

Ai un model care te inspiră în alegerile tale? Poate cineva cunoscut prin programul Plan de Viață, poate o personalitate, de la noi sau internațională. Cum te motivează? Ce te-a inspirat să faci sau să-ți dorești?

Am mai multe modele în viață. Unul dintre ele este fratele meu, Viorel. Mă motivează în fiecare zi cu ambiția lui și mi-a demonstrat că atunci când îți dorești să faci ceva, cu siguranță vei reuși. El și-a dorit să fie actor, iar acum este în primul an la Facultate. Cei de la centrul Sinceritate Mureș și Bilbor m-au motivat și îmi sunt exemplu, la fel ca părinții maternali pe care i-am avut o perioadă. De asemenea, oamenii din programul Plan de Viață îmi sunt inspirație, iar fără ei nu aș fi ajuns să-mi spun povestea în fața dumneavoastră.

Știi să cânți la multe instrumente. Cum și de la cine ai învățat? Care e instrumentul tău preferat și de ce?

Știu sa cânt la chitară, puțin la pian și la muzicuță. Cel mai mult îmi place chitara, pentru că este un instrument care joacă un rol important în majoritatea genurilor muzicale.

Care este un lucru pe care oamenii (societatea) îl înțeleg greșit despre tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului? Cum crezi că poate fi corectat?

Societatea greșește mult atunci când desconsideră un copil provenit din sistemul de protecție. Ar trebui ca oamenii să înțeleagă faptul că acești copii sunt foarte capabili, talentați și că au nevoie de toată încurajarea și sprijinul de care pot avea parte. Ei trebuie să acorde încredere acestor tineri și să le ofere un imbold, pentru că mulți au nevoie de încredere în propriile forțe. Dacă societatea și-ar da interesul să afle poveștile de viață ale acestor tineri, lucrurile ar sta cu totul altfel, iar programul Plan de Viață este o oportunitate perfectă pentru ca acești tineri să se facă auziți.

De ce crezi că e important programul Plan de Viață pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat?

Îi poate ajuta pe tineri să se regăsească și să își găsească locul în societate. Le oferă oportunități pe care nu le pot găsi singuri, dar și încredere în ei că pot realiza tot ce își doresc, dacă luptă pentru asta.

