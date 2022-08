Cele mai mari acvarii din Europa

Mulți dintre noi nu au niciodată șansa de a se întâlni față în față cu unele dintre cele mai mari și magnifice creaturi subacvatice din lume în habitatul lor natural. La urma urmei, o astfel de întâlnire s-ar putea să nu se termine întotdeauna bine pentru noi, oamenii.

Din fericire, acvarii gigantice există în întreaga lume, iar unele dintre ele sunt situate în Europa:

Acvarii din Europa

Acvariul din Genova – Italia

Acest acvariu din Spania este imens, așa că poți fi sigur că vei găsi cel puțin un animal acvatic care să te impresioneze. Sunt peste 12.000 de exemplare și este recomandat să vă rezervați cel puțin două-trei ore pentru întreaga experiență.

Aici puteți să vedeți câteva dintre exemplarele care trăiesc în apele reci ale Articului, care includ chiar și o mulțime de pinguini iubitori de distracție. Există mai multe secțiuni în acest singur acvariu și ar trebui să plănuiți să le vedeți pe toate, precum și să faceți o excursie în liftul lor panoramic, astfel încât să puteți vedea frumosul oraș Genova.

Oceanographic Valencia

Acvarii din Europa – Valencia

Oceanographic are un tunel subacvatic foarte lung, care devine punctul culminant al călătoriei oricărui turist internațional. Aici sunt peste 100 de rechini din 21 de specii diferite expuși, așa că orice pasionat de rechini ar trebui să facă o vizită la unul dintre cele mai mari acvarii din lume.

Exponatele lor sunt separate prin habitat și specii, așa că puteți vizita crocodilii din rezervație sau puteți vedea un spectacol la delfinarium. Acest acvariu are chiar și balene beluga, pe care probabil că nu le vei vedea altundeva când mergi în vacanță în Spania.

Oceanario de Lisboa

Acvariul din Lisabona – Portugalia

Ar trebui să luați în considerare un tur ghidat la acest acvariu din Portugalia pentru a afla tot ce puteți despre cele 500 de specii diferite pe care le au expuse. Au mai multe expoziții temporare, așa că mereu aveți ceva nou de văzut.

Acest acvariu are, de asemenea, un program numit Sleeping With Sharks, unde grupurile școlare sau familiile pot rămâne peste noapte și pot dormi sub strălucirea rezervorului de rechini. Acvariul lor principal conține 5 milioane de litri de apă de mare și găzduiește patru habitate marine diferite, dar modul elegant în care îl pun în scenă îl face să pară ca și cum ar fi un singur ocean.

Nausicaá – Franța

Francezii se mândresc cu peste 1.600 de specii diferite împărțite între cele două lumi acvatice numite Călătorie pe marea liberă și Mankind and Shores. Scopul lor este să te facă să te simți ca exploratorul care descoperă aceste creaturi pentru prima dată și este o experiență spectaculoasă. Există mai multe activități pentru care merită să vizitați unul dintre cele mai mari acvarii din Europa, cum ar fi antrenamentul leilor de mare sau hrănirea peștilor de lagună, unde puteți afla totul despre dietele diferitelor creaturi subacvatice.

De asemenea, puteți atinge unele dintre ele în rezervorul de atingere, inclusiv halibut, raze, cod și calcan.

Acvariul din Antalya

Acvariul din Antalya – Turcia

Acest acvariu este cunoscut pentru tunelurile sale lungi care se întind aproximativ 130 de metri. O activitate specială pe care nu o vei vedea altundeva este hrănirea manuală a rechinilor efectuată de scafandri profesioniști. Puteți urmări cum acești mari prădători ai oceanului mănâncă mâncare din mâinile omului, așa cum nu ați mai văzut până acum.

Există trei secțiuni diferite în acest acvariu și ar trebui să le vizitați pe toate, deoarece vă poartă într-o călătorie prin mări și asistați la o varietate de creaturi marine afișate într-un mod unic pe care nu le veți vedea în altă parte.

Acvariul din Barcelona

Acvarii din Europa – Barcelona

Aquàrium Barcelona este împărțit în mai multe acvarii – Oceanariul, acvariul mediteranean, acvariul tropical, acvariul tematic, Planet Aqua și Jewels of the Sea, toate oferind vizitatorilor o perspectivă unică asupra lumii marine ascunse.

Tunelul de sticlă se întinde pe 80 de metri, ghidându-vă prin toate secțiunile diferite ale complexului. Vedetele acvariului – rechinul tigru și rechinul de nisip, înoată cu grație printre ceilalți însoțitori marini, inclusiv peștele chitară, peștele-leer, tonul glonț, calcanul și multe alte specii marine care alcătuiesc un microcosmos al Mării Mediterane. LAquàrium Barcelona este deschis zilnic de la ora 10:00, iar orele de închidere depind de sezon.

Descoperă și cele mai impresionate locuri de vizitat în Spania.

Acvariul Sea Life din Londra

Acvariul Sea Life este situat la doar câteva minute de London Eye. Complexul este împărțit pe secțiuni – una este dedicată rechinilor (Shark Walk), alta Batoidea (Ray Lagoon), apoi există Regatul Seahorse, Thames Underwater World și așa mai departe. Volumul total de apă din rezervoare este de 530 000 de galoane. Vizitatorii pot lua parte la hrănirea animalelor, pot face un tur „În culise” sau chiar pot face snorkeling cu rechinii!

Descoperă și cele mai spectaculoase locuri de vizitat în Marea Btritanie.

