Femeia a cerut divorțul după mai bine de 20 de ani de căsnicie

Cazul a ajuns recent în fața unei instanțe din Amsterdam. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2000 și, de-a lungul anilor, au avut un nivel de trai ridicat. Soții, care au rădăcini britanice și americane, dețin o casă scumpă, două mașini mari, un BMW și un Volvo, dar și o locuință de vacanță în Portugalia. Au, de asemenea, economii și investiții, iar toate bunurile lor valorează împreună peste patru milioane de euro. În timpul căsniciei au făcut și numeroase călătorii costisitoare în străinătate.

În anul 2024 însă, femeia a decis să divorțeze de soțul ei, în vârstă de 61 de ani, care lucrează în Elveția. Ea l-a acuzat că ar fi avut o relație cu o altă femeie, dar bărbatul a negat acuzația. Cum averea strânsă în timpul căsniciei le aparține amândurora, cele peste patru milioane de euro trebuie împărțite între ei. Femeia ar urma astfel să primească bunuri și bani în valoare de peste două milioane de euro, dar se pare că suma nu îi este suficientă pentru a-și păstra stilul de viață de până acum.

A cerut încă 11.767 de euro în fiecare lună

Pe lângă partea sa din avere, femeia a cerut ca soțul să îi plătească cel puțin 11.767 de euro pe lună. În fața instanței, ea a explicat și pe ce spune că se duc banii, printre care 4.650 de euro lunar pentru cheltuielile casei și 1.582 de euro pe lună pentru călătorii. Soțul ei a refuzat să plătească suma cerută.

Bărbatul câștigă, din 2022, aproximativ 40.000 de euro pe lună, potrivit De Telegraaf, dar susține că pretențiile soției sunt exagerate. El a spus că viața lor în timpul căsniciei a fost, de fapt, „relativ sobră” și că femeia s-a descurcat ani la rând cu aproximativ 3.300 de euro pe lună.

Judecătorul a spus că îi ajung 4.030 de euro pe lună

Nici instanța nu a fost de acord cu suma cerută de femeie. Judecătorul a calculat că, pentru a-și păstra un nivel de trai apropiat de cel din timpul căsniciei, aceasta ar avea nevoie de 4.030 de euro pe lună, adică 48.360 de euro pe an.

Instanța a ținut cont și de faptul că femeia a lucrat puțin pe bani în timpul căsniciei. Din cauza vârstei și a situației sale profesionale, judecătorul a considerat că nu poate fi obligată pur și simplu să își găsească un serviciu din care să câștige aproape 50.000 de euro pe an. mai ales că, după divorț, femeia va avea peste două milioane de euro.

Judecătorul a calculat câți bani îi pot aduce cele două milioane de euro

Instanța a făcut un calcul simplu. Dacă femeia ar avea două milioane de euro, iar banii i-ar aduce în medie 3% pe an, ar obține aproximativ 60.000 de euro anual, ceea ce înseamnă mai mult decât cei 48.360 de euro de care judecătorul a stabilit că are nevoie într-un an. Și chiar dacă femeia nu ar investi banii și ar începe pur și simplu să cheltuiască din cele două milioane de euro, instanța a considerat că suma este suficient de mare pentru a-i acoperi cheltuielile.

Cu alte cuvinte, judecătorul a ajuns la concluzia că femeia se poate întreține din partea de avere pe care o primește la divorț, fără ca soțul să îi mai plătească aproape 12.000 de euro în fiecare lună. Instanța a mai luat în calcul un avantaj financiar pe care femeia îl va avea în viitor: ea va avea dreptul și la o parte importantă din pensia soțului.

Având în vedere cele peste două milioane de euro pe care le primește la divorț, banii pe care îi poate obține anual din această sumă și partea din pensia soțului care îi va reveni ulterior, instanța i-a respins cererea pentru plata lunară de 11.767 de euro.

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