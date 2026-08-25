Lansat pe 19 august pe marile ecrane din Franța – prima piață dintr-un itinerar internațional ce cuprinde peste 100 de țări -, filmul distribuit de casa Le Pacte s-a clasat pe primul loc la încasări atât în cadrul avanpremierelor, cât și în ziua premierei. În prima zi, 30.058 de francezi au mers la cinema pentru a vedea pelicula, dintre care peste 11.000 doar în Paris.

Până la finalul primului weekend, peste 140.000 de persoane vizionaseră deja producția în cele 270 de săli de proiecție. Succesul de la casierie a determinat distribuitorii să extindă numărul de ecrane la 290 în cea de-a doua săptămână, iar estimările specialiștilor arată că „Fjord” ar putea depăși pragul de 800.000 de spectatori în Franța.

Peste performanțele altor producții premiate la Cannes

Debutul noului film semnat de Cristian Mungiu depășește cifrele înregistrate în Franța de ultimele pelicule recompensate cu Palme dOr. Spre exemplu, „Un simplu accident” (regia Jafar Panahi, Palme dOr 2025) a debutat cu 20.000 de spectatori, ajungând în final la un total de 700.000. Producția „Anora” (regia Sean Baker, premiată în 2024) a avut un debut similar cu al filmului românesc, încheindu-și parcursul la 654.000 de intrări.

De asemenea, „Fjord” depășește considerabil performanța de start din Franța a filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, cu care Mungiu a obținut primul său Palme dOr în 2007 și care a adunat la acel moment aproximativ 380.000 de spectatori. În România, „Fjord” a fost văzut de 43.440 de persoane la proiecția unică organizată în luna iunie.

Scorul acordat de publicul francez pe platformele de specialitate, precum AlloCiné sau Letterboxd, menține o medie foarte ridicată, de până la 4.5. Reacțiile pozitive ale spectatorilor anticipează o menținere îndelungată a filmului în cinematografe, prin efectul de recomandare de la om la om. În paralel cu succesul de public, „Fjord” este menționat deja de presa internațională printre favoritele la Premiile Oscar din 2027, la categoriile Cel mai bun film străin, Cel mai bun regizor, Scenariu, dar și pentru rolurile principale.

Presa franceză, copleșită de viziunea regizorului român

Pe lângă trofeul principal Palme dOr, „Fjord” a plecat de la Cannes și cu alte patru distincții importante, oferite de juriul criticii internaționale (FIPRESCI), precum și premiile Citoyenneté, François Chalais și Premiul Juriului Ecumenic.

Citate din presa franceză după lansare Fjord la Paris. Foto: Mobra Films

Criticii de film din Franța au primit noul proiect al lui Cristian Mungiu cu recenzii entuziasmante, subliniind forța dezbaterii morale pe care o propune. Cotidianul Le Parisien a catalogat filmul drept „uimitor”, în timp ce Le Monde a notat că pelicula pune în prim-plan „șocul lumilor opuse” și folosește cinematografia pentru a trezi capacitatea de empatie și reflecție a publicului.

Publicația Le Figaro scrie despre un film deranjant și uluitor care tratează conflictele umane cu o densitate rar întâlnită, contrapunând tradiția și progresul, iar revista Vogue Franța remarcă abilitatea regizorului de a mișca busola morală a spectatorilor.

Lansarea din Franța deschide un turneu internațional amplu. Proiecțiile au debutat deja în Elveția francofonă, iar din luna septembrie „Fjord” va intra în cinematografele din Norvegia, Suedia, Danemarca, Grecia, Italia și Belgia. Filmul este o coproducție internațională realizată de Mobra Films alături de parteneri din spațiul nordic și european, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Eurimages.

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