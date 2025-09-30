10 grame de pudră de afine liofilizată

Cercetătorii de la Universitatea Anschutz din Colorado, alături de colegi de la Spitalul de Copii, au studiat dacă hrănirea sugarilor cu afine ca unul dintre primele lor alimente solide ar putea ajuta la întărirea sistemului imunitar, la reducerea simptomelor alergiilor și la susținerea dezvoltării sănătoase a intestinului.

Cercetarea, publicată în revistele Nutrients și Frontiers in Nutrition, a fost finanțată parțial de Consiliul Highbush Blueberry din SUA, împreună cu granturi de la Institutele Naționale de Sănătate.

Studiul a urmărit 61 de sugari cu vârste cuprinse între 5 și 12 luni care locuiesc în zona Denver.

În fiecare zi, părinții își hrăneau bebelușii fie cu pudră de afine liofilizată, fie cu o pudră placebo, pe lângă rutina lor obișnuită de hrănire.

Grupul care a participat la studiu cu afine a primit un pachet cu aproximativ 10 grame de pudră de afine liofilizată – echivalentul a aproximativ 60 de grame de afine proaspete – amestecată în piureuri sau lapte matern.

Cercetătorii au colectat probe de scaun și sânge pentru a urmări modificările bacteriilor intestinale ale sugarilor, biomarkerii sistemului imunitar și rezultatele alergiilor. De asemenea, au urmărit creșterea și obiceiurile alimentare generale ale bebelușilor.

Mai puține simptome

După 12 luni, oamenii de știință au descoperit că grupul cu afine a prezentat mai puține simptome în cazul alergiilor preexistente și un număr redus de probleme respiratorii noi, în comparație cu grupul placebo.

De asemenea, au observat o inflamație redusă, un răspuns imunitar mai puternic și schimbări pozitive în microbiota intestinală, considerate benefice pentru sistemul lor imunitar, sugerând că afinele pot susține o conexiune mai sănătoasă dintre microbiom și imunitate.

Cercetările anterioare au arătat că microbiomul intestinal și sistemul imunitar lucrează împreună, deoarece microbii ajută la antrenarea apărării noastre, iar sistemul imunitar îi ține sub control.

Atunci când acest canal este perturbat – inclusiv din cauza unei diete necorespunzătoare, a stresului, a unor antibiotice sau a bolilor – poate crește riscul de infecții, inflamații și boli.

Pot crește nivelul de bacterii intestinale „bune”

Autorul principal al studiului, Minghua Tang, doctor în filosofie și profesor asociat de pediatrie la Secția de Nutriție a Școlii de Medicină Anschutz a Universității din Colorado, a declarat că studiul susține ideea că afinele oferă beneficii semnificative pentru sănătate.

„Doar câteva afine pe zi ar putea face diferența în susținerea sănătății pe termen lung”, a spus Tang într-un comunicat. „Considerăm copilăria ca o fereastră de oportunitate, iar ceea ce introducem în această perioadă poate avea efecte de durată pe măsură ce copiii cresc.”

Cercetări anterioare efectuate pe adulți au descoperit că băuturile cu afine pot crește nivelul de bacterii intestinale „bune”, cum ar fi Bifidobacterium – un probiotic care se găsește în laptele matern și alimentele fermentate, inclusiv iaurtul și chefirul – și pot ajuta la întărirea mucoasei intestinale.

Sunt necesare mai multe cercetări

Afinele sunt, de asemenea, bogate în antocianine, compuși naturali din plante care conferă fructelor de pădure culoarea lor intensă. Studiile arată că antocianinele pot calma inflamația și pot susține răspunsuri imunitare sănătoase.

Afinele pot îmbunătăți memoria și funcțiile cognitive, conform mai multor studii științifice. Aceste fructe conțin antocianine, compuși cu proprietăți antioxidante care pot reduce inflamația și susține sănătatea vaselor de sânge.

Totuși, cercetătorii din Colorado au remarcat că studiul lor a fost de mici dimensiuni și s-a bazat parțial pe rezultatele raportate de părinți, factori care limitează amploarea aplicării rezultatelor.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina ce compuși ai afinelor sunt responsabili pentru aceste efecte și dacă alte alimente ar putea avea beneficii similare.

