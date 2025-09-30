Beneficiile afinelor pentru creier

Afinele pot îmbunătăți memoria și funcțiile cognitive, conform mai multor studii științifice. Aceste fructe conțin antocianine, compuși cu proprietăți antioxidante care pot reduce inflamația și susține sănătatea vaselor de sânge. Cercetătorii au examinat efectele directe ale consumului de afine asupra memoriei și atenției, relatează Earth.

Antocianinele din afine sunt absorbite de organism și transformate în metaboliți care circulă în sânge. Studiile de laborator și pe oameni sugerează că acești compuși pot calma inflamația și îmbunătăți funcția endotelială, permițând o mai bună circulație sangvină. Acest lucru este important pentru creier, care consumă mult oxigen și glucoză.

Afinele conțin și fibre, care încetinesc digestia și previn creșterile bruște ale glicemiei după mese. Cercetările arată că niveluri mai scăzute de glucoză și insulină după mese sunt asociate cu performanțe cognitive mai bune.

Efecte asupra memoriei la diferite vârste

Un studiu clinic de 12 săptămâni pe adulți în vârstă a arătat îmbunătățiri ale memoriei. Autorii au raportat: „La 12 săptămâni, am observat o îmbunătățire a învățării asociate pereche (p = 0,009) și a reamintirii listelor de cuvinte (p = 0,04).”

La adulții de vârstă mijlocie, un studiu a arătat beneficii cognitive acute după consumul echivalentului unei căni de afine sălbatice la micul dejun. S-au observat mai puține erori în sarcinile de inhibare a răspunsului.

Copiii de 7-10 ani care au consumat o băutură cu afine sălbatice au demonstrat îmbunătățiri ale memoriei imediate și întârziate. Cercetătorii au afirmat că „Rezultatele demonstrează îmbunătățiri cognitive legate de [afine sălbatice] la copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani”.

Mecanisme de acțiune

Studiile de imagistică cerebrală au arătat că consumul de afine poate îmbunătăți fluxul sanguin și activarea unor zone cerebrale asociate cu funcția cognitivă. S-au observat și semne de îmbunătățire a memoriei de lucru.

O analiză a mai multor studii randomizate a concluzionat: „Opt studii au raportat că afinele… îmbunătățesc performanța cognitivă, în special memoria pe termen scurt și lung și memoria spațială.”

Recomandări practice

Majoritatea studiilor au folosit echivalentul unei căni de afine pe zi, proaspete sau congelate. Beneficiile par să se acumuleze în timp, când antocianinele sunt prezente constant în sânge timp de câteva săptămâni.

Afinele pot fi incluse ușor în alimentația zilnică, la micul dejun sau ca gustare. Pot fi combinate cu cereale, iaurt sau nuci pentru a menține un impact rezonabil asupra glicemiei.

Afinele sunt unele dintre cele mai apreciate fructe de pădure, atât pentru gustul lor dulce-acrișor, cât și pentru beneficiile pe care le au pentru sănătate. Minunatele afine sunt bogate în vitamine și minerale.

