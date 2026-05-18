Potrivit sursei citate, oficialii lui Manchester City au informat deja o parte dintre sponsorii clubului că plecarea lui Guardiola este iminentă după ultimul meci programat în Premier League, pe 24 mai, cu Aston Villa, pe propriul teren.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani ar putea fi celebrat apoi la parada programată pentru lunea viitoare, după câștigarea Cupei Angliei, 1-0 cu Chelsea Londra.

Nu este exclus să fie o dublă sărbătoare, în condițiile în care Manchester City păstrează șanse la titlu, aflându-se acum la cinci puncte în spatele liderului Arsenal Londra, dar având un meci mai puțin. În penultimul meci din Premier League Manchester City va juca în deplasare cu AFC Bournemouth, care aspiră la un loc de Liga Campionilor.

Sosit la Manchester City pe 1 februarie 2016, Josep Guardiola a adus 20 de trofee clubului englez și l-a transformat într-o forță europeană și mondială, cu 6 titluri, 3 cupe, 5 cupe ale ligii și 3 supercupe ale Angliei, plus Liga Campionilor în ediția 2022-2023, Supercupa Europei 2023 și Campionatul Mondial al Cluburilor 2023.

Josep Guardiola a obținut 41 de trofee în cariera de antrenor, pe care a început-o în vara anului 2007, la Barcelona B. În afară de Manchester City FC, antrenorul spaniol a câștigat 14 trofee cu FC Barcelona în perioada 2008 – 2012 și șapte cu FC Bayern München în perioada 2013 – 2016.

Guardiola, care mai avea un an de contract cu Manchester City, urmează să fie înlocuit cu antrenorul italian Enzo Maresca, cel care i-a fost asistent spaniolului la Manchester City și a fost antrenor principal la Parma, Leicester City și Chelsea Londra.

