Un refugiu istoric al elitelor, redescoperit de turiști

Pentru turiștii români care își doresc să combine farmecul inconfundabil al insulelor grecești cu bogăția patrimoniului istoric, fără a pierde timp prețios cu zboruri interne, feriboturi sau aglomerația copleșitoare specifică destinațiilor populare, Riviera Ateniană a devenit una dintre cele mai atractive opțiuni pe harta turismului european.

Situată la doar 45 de minute de mers cu mașina de centrul capitalei elene, această zonă de coastă îmbină armonios moștenirea culturală a Greciei antice cu facilități moderne, resorturi premium și plaje spectaculoase cu nisip auriu.

Deși se află în imediata vecinătate a Atenei, regiunea reușește să rămână mult mai aerisită și liniștită comparativ cu destinații devenite virale, precum Santorini sau Mykonos.

Riviera Ateniană se întinde spectaculos de la Portul Pireu și până la Capul Sounion, urmând coasta regiunii Attica. Considerată timp de decenii un refugiu exclusivist al elitelor elene, zona traversează în prezent o amplă perioadă de revitalizare.

„Oferă frumusețea și atmosfera unei insule grecești, dar cu mult mai mult confort și accesibilitate. Riviera Ateniană le permite turiștilor să se bucure de mare, plaje, intimitate, gastronomie rafinată și peisaje autentice, fără provocările logistice și aglomerația asociate insulelor populare”, a explicat Nikos Tzimas, directorul general al Grand Resort Lagonissi, pentru publicația Travel + Leisure.

Astfel, după o dimineață petrecută explorând atracțiile istorice din centrul Atenei (precum Acropolele sau Muzeul Național de Arheologie), turiștii se pot retrage rapid pe litoral pentru a se bucura de briza mării.

Foto: Captură ecran Google Maps

Ce poți vizita pe Riviera Ateniană

Dincolo de proximitatea față de capitală, Riviera abundă în activități de relaxare și obiective turistice care pot umple cu ușurință agenda unui sejur prelungit:

Plajele emblematice: Pentru familiile cu copii, Grand Beach este una dintre cele mai populare alegeri, oferind facilități moderne, o piscină amenajată direct în mare și zone pentru sporturi nautice. Dacă preferați o atmosferă mai exclusivistă, Plaja Vouliagmeni oferă șezlonguri premium, beach baruri elegante și servicii impecabile, accesul aici fiind însă contra cost.

Lacul terapeutic Vouliagmeni: O veritabilă minune naturală a regiunii, acest lac este alimentat de ape termale bogate în minerale și este conectat la un sistem uriaș de peșteri subacvatice. Este faimos nu doar pentru proprietățile sale curative, ci și pentru peștii mici care oferă înotătorilor o exfoliere naturală a pielii.

O veritabilă minune naturală a regiunii, acest lac este alimentat de ape termale bogate în minerale și este conectat la un sistem uriaș de peșteri subacvatice. Este faimos nu doar pentru proprietățile sale curative, ci și pentru peștii mici care oferă înotătorilor o exfoliere naturală a pielii. Zona cosmopolită Glyfada: Supranumită adesea „Beverly Hills-ul Atenei”, stațiunea Glyfada este paradisul pasionaților de cumpărături. Găzduiește buticuri de modă cu influențe mediteraneene, branduri de lux și cafenele vibrante.

Supranumită adesea „Beverly Hills-ul Atenei”, stațiunea Glyfada este paradisul pasionaților de cumpărături. Găzduiește buticuri de modă cu influențe mediteraneene, branduri de lux și cafenele vibrante. Centrul Cultural al Fundației Stavros Niarchos: Un punct de atracție major pentru iubitorii de artă, acest centru impresionează prin arhitectura modernă, spectacolele de operă de talie mondială și grădinile sale luxuriante.

Un punct de atracție major pentru iubitorii de artă, acest centru impresionează prin arhitectura modernă, spectacolele de operă de talie mondială și grădinile sale luxuriante. Templul lui Poseidon (Capul Sounion): Nicio vizită pe Riviera Ateniană nu este completă fără o deplasare la apus pe stâncile abrupte de la Capul Sounion. Aici, ruinele maiestuoase ale Templului lui Poseidon domină Marea Egee, oferind unul dintre cele mai fotografiate și romantice peisaje din întreaga Grecie.

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Unde mănânci cele mai bune preparate locale

Oferta culinară de pe coasta Atticii este concepută pentru a satisface cele mai exigente gusturi, variind de la taverne tradiționale cu prețuri accesibile la restaurante de fine dining.

În zona Glyfada

Vibo: Un local recunoscut și foarte apreciat pentru selecția sa impresionantă de vinuri grecești și internaționale.

Un local recunoscut și foarte apreciat pentru selecția sa impresionantă de vinuri grecești și internaționale. Tsi Tsi: Destinația perfectă pentru o masă relaxată, unde vedeta incontestabilă a meniului este tradiționalul souvlaki.

Destinația perfectă pentru o masă relaxată, unde vedeta incontestabilă a meniului este tradiționalul souvlaki. Tsirou Sweet Creations: Oprirea obligatorie pentru iubitorii de deserturi, faimoasă pentru prăjiturile artizanale.

În zona Vouliagmeni

Koutales: Așezat strategic pentru a oferi o priveliște superbă la apus, restaurantul excelează la capitolul pește proaspăt și rețete locale autentice.

Așezat strategic pentru a oferi o priveliște superbă la apus, restaurantul excelează la capitolul pește proaspăt și rețete locale autentice. Waffle House: Locul ideal pentru o seară caldă de vară. Este o instituție locală, celebră pentru vafele proaspete și, în mod special, pentru înghețata artizanală cu aromă de fistic.

Locul ideal pentru o seară caldă de vară. Este o instituție locală, celebră pentru vafele proaspete și, în mod special, pentru înghețata artizanală cu aromă de fistic. Captain’s House: Pentru o seară de răsfăț suprem (fine dining), acest restaurant oferă un meniu sofisticat bazat pe fructe de mare și pește de captură, însoțit de o selecție de vinuri premium.

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