Turiștii pot fi amendați cu până la 200 de euro

Noile reguli interzic mersul prin sat la bustul gol sau în costum de baie. Autoritățile spun că aceste ținute trebuie păstrate pentru plajele de pe malul lacului Como sau pentru excursiile cu barca. Cei care nu respectă interdicția riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro, potrivit The Guardian.

Regulile au intrat în vigoare de câteva zile și se aplică turiștilor care se plimbă prin sat, intră în magazine, restaurante, biserici sau în piețele publice îmbrăcați ca la plajă.

Varenna, satul de pe lacul Como sufocat de turiști

Varenna este unul dintre cele mai cunoscute sate de pe lacul Como, o zonă foarte populară printre turiștii care ajung în nordul Italiei. Autoritățile locale spun că localitatea primește în fiecare an sute de mii de vizitatori, deși are doar câteva sute de locuitori permanenți. Presiunea este resimțită mai ales pe străzile înguste, în zonele comerciale și în spațiile publice.

Primarul Mauro Manzoni a spus că Varenna este mândră să primească turiști din toată lumea, dar a subliniat că viața localnicilor nu poate fi pusă pe planul doi din cauza turismului de masă.

Grupurile de turiști, limitate la 25 de persoane

Interdicția privind costumul de baie nu este singura măsură luată de autorități. Grupurile turistice au fost limitate la cel mult 25 de persoane, pentru a nu bloca străzile înguste din Varenna. Ghizii nu mai au voie să folosească difuzoare, tocmai pentru a reduce zgomotul și aglomerația.

Măsurile au fost primite bine de mulți localnici. Unii spun că nu au nimic împotriva hainelor de plajă pe malul lacului, dar consideră că turiștii ar trebui să se îmbrace decent atunci când intră în magazine, restaurante sau biserici.

Italia încearcă să limiteze turismul excesiv

Varenna nu este singura localitate din Italia care a introdus reguli stricte pentru turiști. În ultimii ani, mai multe orașe și stațiuni italiene au luat măsuri pentru a limita efectele turismului excesiv. În 2022, în Sorrento au fost introduse amenzi pentru cei care se plimbă la bustul gol sau în costum de baie prin oraș, autoritățile spunând atunci că astfel de comportamente afectează imaginea localității.

În Portofino, în 2023, autoritățile au introdus zone în care turiștii nu au voie să stea pe loc prea mult timp, pentru a evita blocajele create de cei care se opresc să facă fotografii. Noua regulă din Varenna arată că destinațiile turistice italiene încearcă să găsească un echilibru între banii aduși de vizitatori și viața de zi cu zi a locuitorilor.

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