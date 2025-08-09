Fostă balerină și antrenor motivațional, Anca spune despre ea însăși că „construiește zilnic obiceiuri noi care să te ajute să trăiești viața pe care ți-o dorești”. Are o experiență de 20 de ani în fitness, coaching și competiții internaționale de top.

Anca Bucur, născută în 1987 la Târgu Mureș, este antrenoare de fitness și de șapte ori câștigătoare a titlului Miss Fitness Universe.

Stabilită în București, este mamă a doi copii și promovează un stil de viață activ și sănătos prin antrenamente și evenimente dedicate sportului.

A început baletul la vârsta de trei ani, apoi s-a orientat către gimnastică aerobică, participând în 2004 la Campionatul Mondial, de unde s-a întors cu o medalie de bronz. Deși a renunțat la sportul de performanță, din 2008 și-a început cariera de antrenoare de fitness și cycling.

„Îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să coordonez”

„Sunt mamă de doi copii, sunt antrenor, mai am câteva proiecte de care mă ocup. Sunt într-o comunitate de alergare, am evenimente. Cumva calculate și numărate pentru că pentru mine este foarte important timpul cu familia”, spune Anca invitată la emisiunea „La feminin”, de pe GSP.ro.

Care se descrie și spune despre ea că „Îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să coordonez. Mă încântă și rezultatele care vin la pachet cu toată treaba asta. Îmi dau seama că, de fapt, pentru mine e un fel de recompensă că ceea ce fac, fac bine și pe oameni îi mulțumește și cumva îi și ghidează înspre un stil de viață activ și sănătos”.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Armată… Ne trezeam, ni se spunea «Deșteptarea!»”

Anca dezvăluie că în perioada în care a făcut gimnastică și-a stat la Deva era „armată”. „Ne trezeam, ni se spunea «Deșteptarea!», aveam jumătate de oră în care ne pregăteam pentru micul dejun, mergeam împreună la micul dejun și apoi fiecare încotro avea programul”, spune.

În cadrul emisiunii și-a dezvăluit programul: „Ne făceam antrenamentul, ne întorceam în camere, ne schimbam, mergeam la cursuri, dar totul era acolo, în aceeași curte. După ce terminam cursurile, mergeam la masa de prânz, apoi ne întorceam în cameră, poate aveam o oră liberă, ne pregăteam iarăși pentru antrenament, apoi făceam meditațiile, cina”.

Era un program care din afară pare foarte dur, dar eu îl vedeam ca pe o rutină și înțelesesem că acela este ritmul pe care trebuie să-l am ca să pot deveni un campion într-o bună zi Anca Surdu, antrenoare fitness: Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

„Mi-am dat seama în momentul acela că nu pot să mă susțin din gimnastică”

Anca Bucur a renunțat la sportul de performanță la 19 ani. „Am avut o mică accidentare în lotul național de junioare și după Mondiale s-a întâmplat să se rupă ligamentul complet. Nu puteam să-mi folosesc brațul și urma o perioadă în care aș fi stat pe margine”, spune acum în emisiunea de pe GSP.ro.

„Mi-am dat seama în momentul acela că nu pot să mă susțin din gimnastică, aveam o indemnizație foarte mică. Nu puteam efectiv… Atâta tot că scria România pe mine și purtam echipamentul lotului național”, recunoaște fost sportivă.

Care completează: „Ai mei mi-au zis: «Te-am susținut toată viața, acum trebuie să găsești ceva din care să poți să te susții singură, nu mai putem să facem asta»”.

Întrebată câți bani a investit în sportul de performanță, Anca a stârnit râsete în platou. „N-am făcut o analiză. Mi-a zis tata că la cât am investit în mine, mai făceau două case. Cumva mi se pare că efortul pe care l-am depus a fost unul foarte mare, dar sunt și bine cu ceea ce am”, spune.

„Am fost mereu foarte împăcată și corectă cu alegerile pe care le-am făcut”

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

„Mi-a plăcut foarte mult de mine ca persoană că am fost mereu foarte împăcată și corectă cu alegerile pe care le-am făcut”, dezvăluie Anca, cea care a ales fitness-ul. Așa a ajuns să fie de șapte ori câștigătoare a titlului de Miss Fitness Universe!

„Am început să particip la competiții în 2010. Au fost ani în care am avut poate două participări, au fost ani în care am avut trei. Am câștigat în 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 și 2024”, povestește Anca.

„Ceea ce am este și un rezultat al alegerilor mele. Adică unii îmi spun că aș fi putut să fac mai mult. Sunt voci în exterior și oameni care analizează fiecare lucru. Eu am fost și sunt doar un om care trăiește la intensitate maximă, dar este în același timp foarte echilibrat”, își încheie povestea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE